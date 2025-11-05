В Україні новий закон змінить правила пакування харчових продуктів Сьогодні 09:13 — Аграрний ринок

В Україні новий закон змінить правила пакування харчових продуктів

Закон України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами» (№ 2718-IX) набирає чинності 19 листопада 2025 року.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Цей закон запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами — від паковання, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.

Документ встановлює чіткі вимоги до безпечності харчового паковання та матеріалів, які не повинні виділяти у продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.

Закон зобов’язує виробників та імпортерів:

впровадити належну виробничу практику (GMP);

декларувати відповідність матеріалів вимогам;

контролювати міграцію хімічних речовин із паковання в продукти;

проводити наукову оцінку ризиків;

забезпечувати правильне маркування паковання.

Матеріали, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.

Мета закону — захистити здоров’я споживачів, гармонізувати українські стандарти з нормами ЄС і гарантувати, що кожне паковання, у якому зберігаються продукти, є безпечним для людини.

