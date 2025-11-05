0 800 307 555
укр
В Україні новий закон змінить правила пакування харчових продуктів

Аграрний ринок
В Україні новий закон змінить правила пакування харчових продуктів
В Україні новий закон змінить правила пакування харчових продуктів
Закон України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами» (№ 2718-IX) набирає чинності 19 листопада 2025 року.
Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Цей закон запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами — від паковання, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.
Документ встановлює чіткі вимоги до безпечності харчового паковання та матеріалів, які не повинні виділяти у продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.
Закон зобов’язує виробників та імпортерів:
  • впровадити належну виробничу практику (GMP);
  • декларувати відповідність матеріалів вимогам;
  • контролювати міграцію хімічних речовин із паковання в продукти;
  • проводити наукову оцінку ризиків;
  • забезпечувати правильне маркування паковання.
Матеріали, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.
Мета закону — захистити здоров’я споживачів, гармонізувати українські стандарти з нормами ЄС і гарантувати, що кожне паковання, у якому зберігаються продукти, є безпечним для людини.
За матеріалами:
ukragroconsult
