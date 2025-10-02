0 800 307 555
Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції

Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції
Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції
У вересні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,7 млн т, що на 6,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.
Про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.
Водночас проти вересня минулого року аграрний експорт скоротився на 25%.
Аналітики називають дві основні причини такої динаміки. Це — відставання темпів збирання врожаю порівняно з минулим сезоном на 2−3 тижні, а також запровадження мита при експорті сої та ріпаку, що істотно скоротило відвантаження, зокрема й через відсутність напрацьованого механізму.
У структурі експорту продукції АПК у вересні переважали зернові культури — 2,4 млн т (-1% до показника серпня). При цьому частка пшениці становила 86%, ячменю — 12%, кукурудзи — 2%.
Експорт олійних культур становив 322,4 тис. т (частка ріпаку — 73%, сої — 24%, льону — 2%); це на 53% менше, ніж попереднього місяця.
Рослинних олій експортовано 313,3 тис. т (частка соняшникової — 53%, ріпакової — 35% та соєвої — 12%). Це на 48% більше, ніж у серпні.
За матеріалами:
Finance.ua
