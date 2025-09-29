0 800 307 555
Вартість оренди землі на торгах Prozorro зростає у 7 разів
З 22 до 26 вересня у системі Prozorro.Продажі пройшло 26 онлайн-аукціонів суборенди державних с/г земель. За тиждень за підсумками торгів вдалося залучити 28,2 млн грн (+5,6 млн грн ПДВ).
Про це йдеться на сторінці «Земельного банку».
Землі були представлені у Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській областях. Загальна площа представлених земель — 1058 гектарів.
Ключові результати за тиждень:
  • Сумарний результат аукціонів — 28,2 млн грн + 5,6 млн грн ПДВ.
  • Потенційний економічний ефект від торгів — 33,8 млн грн з ПДВ.
  • Кількість пропозицій від учасників — 136.
  • Середня вартість суборенди за 1 гектар — 26 645 грн.
  • Підвищення вартості усіх земельних ділянок відбулося у 7,1 раза.
Найдорожча ділянка цього тижня — на Хмельниччині площею 170,6 га. Її стартова вартість в результаті торгів підвищилась майже у 9 разів і склала 6,3 млн грн. Вартість гектара цієї ділянки — 36 871 грн.
Нагадаємо, як з’ясував Finance.ua, найдорожча земля для фізичних осіб знаходиться в:
  • Івано-Франківській області (в середньому 93−126 тис. грн/га);
  • Львівській (72−118 тис. грн/га);
  • Київській (60−90 тис. грн/га);
  • Тернопільській (57−87 тис. грн/га).
Натомість регіони низької вартості — зрозуміло, що своєрідний «дисконт за ризик». До цієї категорії належать прифронтові, прикордонні та частково окуповані області сходу та півдня України.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
