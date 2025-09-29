Вартість оренди землі на торгах Prozorro зростає у 7 разів Сьогодні 23:37 — Аграрний ринок

28,2 млн грн (+5,6 млн грн ПДВ). З 22 до 26 вересня у системі Prozorro.Продажі пройшло 26 онлайн-аукціонів суборенди державних с/г земель. За тиждень за підсумками торгів вдалося залучити

Про це йдеться на сторінці «Земельного банку».

Землі були представлені у Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській областях. Загальна площа представлених земель — 1058 гектарів.

Ключові результати за тиждень:

Сумарний результат аукціонів — 28,2 млн грн + 5,6 млн грн ПДВ.

Потенційний економічний ефект від торгів — 33,8 млн грн з ПДВ.

Кількість пропозицій від учасників — 136.

Середня вартість суборенди за 1 гектар — 26 645 грн.

Підвищення вартості усіх земельних ділянок відбулося у 7,1 раза.

Найдорожча ділянка цього тижня — на Хмельниччині площею 170,6 га. Її стартова вартість в результаті торгів підвищилась майже у 9 разів і склала 6,3 млн грн. Вартість гектара цієї ділянки — 36 871 грн.

найдорожча земля для фізичних осіб знаходиться в:

Івано-Франківській області (в середньому 93−126 тис. грн/га);

Львівській (72−118 тис. грн/га);

Київській (60−90 тис. грн/га);

Тернопільській (57−87 тис. грн/га).

Натомість регіони низької вартості — зрозуміло, що своєрідний «дисконт за ризик». До цієї категорії належать прифронтові, прикордонні та частково окуповані області сходу та півдня України.

