російське зерно тече до Польщі: за рік імпорт подвоївся — польські ЗМІ Сьогодні 13:30 — Аграрний ринок

Скільки зернових експортує Україна

Останніми днями в українських та польських ЗМІ шириться інформація про зростання імпорту зерна з росії державами Євросоюзу.

Польське видання Businessinsider.com.pl вирішило перевірити дані Центрального статистичного управління Польщі та Євростату щодо цього і з’ясувало, що імпорт зерна з росії до Польщі у 2023 році був більш ніж удвічі вищим, ніж у 2022 році. Причому, він був найвищим з 2018 року.

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За даними Головного статистичного управління Польщі, у 2023 році до Польщі приїхало 12,7 тис. тонн зерна з росії - і це найвищий результат з 2018 року. Роком раніше він становив 6,15 тис. тонн. Важливо, що польські компанії не купили у рф жодного кілограма пшениці у 2022−23 роках, закупали лише гречку, кукурудзу, сорго, пшоно та рис.

Статистика Євростату показує дещо вищі значення: 14,4 тис. тонн зернових у 2023 році та 7,6 тис. тонн у 2022 р. Відмінності є результатом використання різних торговельних номенклатур — у випадку Центрального статистичного управління дані представлені на основі поділу за секціями CN, у випадку Євростату — відповідно до класифікації SITC.

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Для порівняння, у ці ж роки імпорт зерна з України, за даними ЦСУ, становив трохи більше ніж мільйон тонн у 2023 році та майже 2,5 мільйона тонн у 2022 році. У 2023 році кукурудза становила понад половину імпортованого з України зерна, а пшениця — третину. Роком раніше з чотирьох кілограмів імпортованого зерна три становила кукурудза, трохи більше ніж 20 відсотків — пшениця.

Якщо об'єднати дані щодо імпорту і представити результат у відсотках, то виходить, що зерно з рф в останні два роки було маргінальним. Результати становлять 0,2 відсотка у 2022 році та 1,2 відсотка у 2023 році і є найнижчими за аналізовані десять років.

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Втім, важко не помітити, що після обмеження потоку зерна через польсько-український кордон та збільшення імпорту з росії відсоткова частка зросла в шість разів, що може бути сигналом тривожної тенденції.

Повернімося на хвилинку до даних Євростату. Вони чітко показують, що проблема зростання імпорту зерна з росії до Європи існує. У 2023 році він становив 1,54 млн тонн проти 970 тисяч тонн у 2022 році. 2023 рік став роком найвищого імпорту зерна до ЄС з росії з 2018 року, коли європейські компанії закупили в рф понад 2 мільйони тонн.

Якщо подивитись на дані з розбивкою по окремих країнах, чотири країни виділяються негативно, а саме:

Естонія зі зростанням імпорту майже з 4 тис. тонн у 2022 році до понад 31 тис. тонн у 2023 році;

Іспанія зі збільшенням імпорту з 173 тис. тонн у 2022 році до понад 256 тис. тонн у 2023 році;

Італія зі зростанням імпорту з 94 тис. тонн у 2022 році до понад 473 тис. тонн у 2023 році;

Латвія зі зростанням імпорту з 265 тис. тонн у 2022 році до понад 421,5 тис. тонн у 2023 році (проте влада Риги вирішила повністю закрити можливість імпорту продовольства з росії принаймні до 1 липня 2025 року).

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На іншому полюсі опинилася Данія, яка в 2023 році імпортувала лише 3,6 тонни зерна з росії порівняно з понад 11 тисячами тонн у 2022 р., і Мальта, яка з майже 3,3 тис. тонн у рік початку війни зійшла на нуль минулого року.

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