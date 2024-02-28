Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами — Finance.ua

Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами
Україна та Польща обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі.
Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
«Ми також обговорюємо з українською стороною тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Завтра я також буду обговорювати це з польськими фермерами», — заявив Туск.
Він підкреслив, що це буде тимчасовим рішенням і болючим для обох сторін.
Крім того, Туск каже, що Польща вимагатиме повернення тих обсягів на ввезення української аграрної продукції, які існували до початку повномасштабного вторгнення.
«Ті ліміти [на експорт українських товарів], які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022−2023 роки, а час до [повномасштабної] війни», — сказав Туск.
Зазначимо, у своєму плані деблокади польсько-українського кордону Україна запропонувала продовжити безмитний експорт до Польщі м’яса птиці, яєць та цукру в межах показників 2022—2023 років.
Польський прем'єр також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього він зустрінеться з лідерами протестувальників.
Довідка Finance.ua:
- Раніше повідомлялося, що Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки. Під загрозою яйця, фрукти та м’ясо.
- У п’ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.
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