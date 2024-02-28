Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами — Finance.ua

Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами Сьогодні 17:21 — Світ

Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами

Україна та Польща обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі.

Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

«Ми також обговорюємо з українською стороною тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Завтра я також буду обговорювати це з польськими фермерами», — заявив Туск.

Він підкреслив, що це буде тимчасовим рішенням і болючим для обох сторін.

Крім того, Туск каже, що Польща вимагатиме повернення тих обсягів на ввезення української аграрної продукції, які існували до початку повномасштабного вторгнення.

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«Ті ліміти [на експорт українських товарів], які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022−2023 роки, а час до [повномасштабної] війни», — сказав Туск.

Зазначимо, у своєму плані деблокади польсько-українського кордону Україна запропонувала продовжити безмитний експорт до Польщі м’яса птиці, яєць та цукру в межах показників 2022—2023 років.

Польський прем'єр також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього він зустрінеться з лідерами протестувальників.

Довідка Finance.ua:

Раніше повідомлялося, що Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки. Під загрозою яйця, фрукти та м’ясо.

У п’ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.



Економічна Правда За матеріалами:

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