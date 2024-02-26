Протести фермерів мають негативні наслідки й для польських компаній — думка експертів Сьогодні 17:37 — Аграрний ринок

«Протести на польсько-українському кордоні тривають і навіть посилилися. Це незважаючи на наявність достовірних даних про те, що протягом останніх місяців надходження продуктів харчування та сільськогосподарської продукції з України було досить обмеженим. З моменту введення ембарго на певні продукти навесні минулого року імпорт цих товарів залишається на рівні, аналогічному довоєнному», — пишуть економісти банку Citi Handlowy.

Про це повідомляє businessinsider.com.pl.

Вони зазначили, що в контексті протестів багато говорять про вплив страйків на українську економіку, але напрочуд мало про те, що польські компанії, які торгують зі Сходом, також відчувають їх наслідки.

Повільніший потік товарів і довший час очікування на пунктах пропуску приносять відчутні витрати. Це також проявляється в ослабленні експорту з Польщі в Україну.

«Точних оцінок наразі дати не можливо, тому що ми маємо дані щодо експорту та імпорту лише за листопад та грудень, тобто за перші два місяці протестів. Однак навіть ці часткові дані красномовно свідчать про зміни, які відбуваються. Якщо ми подивимося на експорт з Польщі (за винятком палива, зброї та боєприпасів), його вартість за останні два місяці року була приблизно на 10 відсотків нижчою, ніж може припускати поточна тенденція. З погляду сум це означає падіння експорту приблизно на 80 мільйонів євро на місяць», — підрахували економісти Citi Handlowy.

Але, на їхню думку, втрати, ймовірно, будуть вищими.

«Блокада не тільки розтягнулася на перші місяці цього року, але й посилилася, що також свідчить про більш глибоке падіння експорту в Україну. Хоча в масштабах всієї економіки цей ефект поки що може бути незначним, для компаній, що спеціалізуються на торгівлі з Україною, вищезазначені втрати можуть бути великим тягарем», — зазначили експерти Citi Handlowy.

Вони додали, що важливішим є те, що порушення кордону також матиме довгострокові наслідки.

«Протягом останніх місяців Україна успішно нарощує експорт морським транспортом, а протести на польському кордоні спричинили зростання інвестицій у розвиток річкових перевезень через Румунію. Таким чином, ефектом блокад буде відповідне скорочення експорту через Польщу, що вплине на інші сектори економіки», — пишуть експерти.

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