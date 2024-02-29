Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі — Finance.ua

Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі Сьогодні 20:21 — Світ

Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі

Єврокомісія 29 лютого ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму 137 млрд євро. Найближчими тижнями Варшава отримає перший транш.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Відкриття доступу до фінансування ЄС на 137 млрд євро пов’язане з реформами у сфері верховенства права в Польщі та вжитими заходами для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи.

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Перший транш у 6,3 млрд Польща має отримати протягом найближчих тижнів. Згідно із запитом Варшави, ці гроші потрібні для реалізації 25 амбітних реформ і п’яти ключових інвестицій, які сприятимуть підвищенню стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просуванню зеленої енергії та цифрових переходів, а також підтримку здоров’я та чистої мобільності.

Також кошти потрібні для підтримки фермерів.

«Один із найбільших заходів у польському плані вартістю 1,4 млрд євро стосується інвестицій у сільськогосподарський сектор. Підтримка вже надходить тисячам фермерів і рибалок, а також МСП у сільськогосподарському секторі, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво та вийти на нові ринки», — зазначили в Єврокомісії.

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Ще одна стаття видатків — сприяння інвестиціям у будівництво наземних вітрових електростанцій і покращення якості повітря в Польщі.

До 2027 року Польща отримає 59,8 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), з яких 25,3 млрд євро — гранти та 34,5 млрд євро — кредити.

Ще 76,5 млрд євро Польщі надається із фондів Політики згуртування.

У Єврокомісії вказують, що уважно і постійно стежитимуть за застосуванням Польщею введених заходів щодо зміцнення верховенства права через комітети з моніторингу, щорічні наради з оцінки ефективності, звіти та аудити.

Єврокомісія заморозить фінансування Польщі, якщо виявить, що вжиті заходи не виконуються.

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