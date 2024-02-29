Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі

Світ
56
Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі
Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі
Єврокомісія 29 лютого ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму 137 млрд євро. Найближчими тижнями Варшава отримає перший транш.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Відкриття доступу до фінансування ЄС на 137 млрд євро пов’язане з реформами у сфері верховенства права в Польщі та вжитими заходами для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи.
Читайте також
Перший транш у 6,3 млрд Польща має отримати протягом найближчих тижнів. Згідно із запитом Варшави, ці гроші потрібні для реалізації 25 амбітних реформ і п’яти ключових інвестицій, які сприятимуть підвищенню стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просуванню зеленої енергії та цифрових переходів, а також підтримку здоров’я та чистої мобільності.
Також кошти потрібні для підтримки фермерів.
«Один із найбільших заходів у польському плані вартістю 1,4 млрд євро стосується інвестицій у сільськогосподарський сектор. Підтримка вже надходить тисячам фермерів і рибалок, а також МСП у сільськогосподарському секторі, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво та вийти на нові ринки», — зазначили в Єврокомісії.
Читайте також
Ще одна стаття видатків — сприяння інвестиціям у будівництво наземних вітрових електростанцій і покращення якості повітря в Польщі.
До 2027 року Польща отримає 59,8 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), з яких 25,3 млрд євро — гранти та 34,5 млрд євро — кредити.
Ще 76,5 млрд євро Польщі надається із фондів Політики згуртування.
У Єврокомісії вказують, що уважно і постійно стежитимуть за застосуванням Польщею введених заходів щодо зміцнення верховенства права через комітети з моніторингу, щорічні наради з оцінки ефективності, звіти та аудити.
Єврокомісія заморозить фінансування Польщі, якщо виявить, що вжиті заходи не виконуються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.