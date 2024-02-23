Польща розширила список українських продуктів, на які хоче ввести заборону — Finance.ua

Польща розширила список українських продуктів, на які хоче ввести заборону
Польща має намір «захистити свій ринок» від таких українських продуктів, як цукор, м’ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова і рапсова олія.
Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.
«Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України, найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття для імпорту сільгосппродукції в ЄС не може бути таким, як зараз, тому що фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції», — процитувало його заяву Міністерство сільського господарства Польщі.
Секерський наголосив, що польський уряд хоче запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів з України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.
Він наголосив, що польські фермери нині справедливо висловлюють свою опозицію ситуації, в якій опинилося сільське господарство Польщі. Серед основних причин протестів польський міністр назвав необґрунтовані вимоги «зеленого» курсу Європейської Комісії, надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.
«Наша спільна мета — сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва», — сказав він.
Секерський переконаний, що Європейська Комісія має зрозуміти фермерів, які протестують, і усвідомити, що будь-які зміни мають бути справедливими.
Нагадаємо, 22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги.
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