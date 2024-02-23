Польща розширила список українських продуктів, на які хоче ввести заборону — Finance.ua

Польща розширила список українських продуктів, на які хоче ввести заборону Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Польща розширила список українських продуктів, на які хоче ввести заборону

Польща має намір «захистити свій ринок» від таких українських продуктів, як цукор, м’ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова і рапсова олія.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

«Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України, найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття для імпорту сільгосппродукції в ЄС не може бути таким, як зараз, тому що фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції», — процитувало його заяву Міністерство сільського господарства Польщі.

Секерський наголосив, що польський уряд хоче запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів з України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.

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Він наголосив, що польські фермери нині справедливо висловлюють свою опозицію ситуації, в якій опинилося сільське господарство Польщі. Серед основних причин протестів польський міністр назвав необґрунтовані вимоги «зеленого» курсу Європейської Комісії, надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.

«Наша спільна мета — сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва», — сказав він.

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Секерський переконаний, що Європейська Комісія має зрозуміти фермерів, які протестують, і усвідомити, що будь-які зміни мають бути справедливими.

Нагадаємо, 22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив , що польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги.

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