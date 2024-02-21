Через блокаду польського кордону може подорожчати автогаз — Finance.ua

Через блокаду польського кордону може подорожчати автогаз Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Через блокаду польського кордону може подорожчати автогаз

Через потребу об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу здорожчання цього пального може становити до 3 грн/л. Водночас, дефіциту автогазу не очікується.

Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн у коментарі Укрінформу.

«По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але, якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу», — пояснив він.

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Куюн зазначив, що постачальникам автогазу через технічні причини переорієнтуватися на залізницю тяжко, й вони мусять об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію.

«Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому», — прогнозує експерт.

На ринок бензину та дизельного пального впливу наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади.

«Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, в тому числі Orlen, планують відвантаження», — зауважив Куюн.

Водночас учасники ринку слідкують за розвитком подій, адже у випадку, якщо польські протестувальники почнуть блокувати залізничні перевезення, наслідки для України будуть відчутними.

Нагадаємо, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Українські прикордонники 20 лютого отримали від представників Прикордонної служби Польщі інформацію про плани протестувальників щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів.

Під час першої блокади кордону із Польщею у листопаді 2023 року ціни на автогаз в Україні зросли на 30% через утворення дефіциту цього виду пального на ринку.

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Укрінформ За матеріалами:

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