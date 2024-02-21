До зернового конфлікту. Що Україна експортувала та імпортувала із Польщі — Finance.ua

До зернового конфлікту. Що Україна експортувала та імпортувала із Польщі Сьогодні 05:34 — Аграрний ринок

Експорт аграрної продукції з Польщі протягом 2023 року зменшився майже вдвічі, з 234 тис. дол. у січні 2023 року до 128,5 тис. дол. у грудні 2023 року. У січні 2024 року сума експорту становила 136,34 тис. дол.

Про це пише NV з посиланням на Мінагро.

У січні 2023 року експорт соняшникової олії становив 31,697 тис. дол., в той час, як в грудні 2023 року — 28,218 тис. дол. У січні 2024 року експорт олії становив 27,948 тис. дол.

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Експорт соєвої олії у січні 2023 року становив 20,35 тис. дол, в той час як в грудні 2023 року — 16,21 тис. дол. В січні 2024 року цей показник дорівнював 15,44 тис. дол.

Експорт кукурудзи в січні 2023 року становив 36,808 тис. дол., в грудні цей показник дорівнював 2,882 тис. дол., а в січні 2024 року — 1,879 тис. дол.

Експорт цукру становив 4,409 тис. дол. в січні 2023 року проти 2,706 тис дол. в грудні 2023 року. В січні 2024 року цей показник становив 3,161 тис. дол.

Щодо імпорту аграрної продукції, то за даними Мінагро імпорт з Польщі зріс з 80 тис. дол. в січні 2023 року до 95,82 тис. дол. в грудні 2023 року. В січні 2024 року цей показник становив 86,35 тис. дол.

Імпорт сирів зріс з 5,313 тис. дол. в січні 2023 року до 9,449 тис. дол. в грудні 2023 року. В січні 2024 року імпорт сирів становив 6,710 тис. дол.

Імпорт цитрусових у січні 2023 року становив 2,472 тис. дол., в той час як в грудні 2023 року цей показник зріс до 3,279 тис. дол.

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Імпорт м’яса та субпродуктів птиці в січні 2023 року становив 2,596 тис. дол., в той час як в грудні 2023 року він дорівнював 996 тис. дол. В січні 2024 року цей показник становив 2,09 тис. дол.

Раніше повідомлялося, що на тлі загальнонаціонального страйку, який оголосили польські фермери, 11 лютого біля пункту пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною поляки пошкодили українські вантажівки і висипали з них зерно. При цьому в Польщі заявили про намір перевірити все транзитне зерно з України.

13 лютого польські фермери попередили, що 20 лютого заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв’язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

20 лютого Польща попросила Україну скасувати електронну чергу для трьох пунктів пропуску.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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