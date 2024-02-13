Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні — Finance.ua

Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні Сьогодні 20:40 — Аграрний ринок

Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні

Окружна прокуратура Хелма (Люблінське воєводство) почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську.

Про це повідомили польські видання TVN24 та Farmer

Розслідування розпочали за двома напрямами — знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі слідчі опитують свідків та документують докази.

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Нагадаємо, 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.

У поліції Польщі заявили, що бійок чи небезпечної ситуації не було, а українські водії повернули назад у бік України. Правоохоронці зазначили, що з’ясовують усі подробиці події та встановлюють учасників акції, які розсипали зерно по дорозі.

Як писав портал Farmer, аграрії нібито відібрали проби висипаного зерна та планують передати їх на дослідження на вміст заборонених речовин.

Посольство України в Польщі звернулося до поліції через інцидент із розсипаним зерном. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим.

«Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці потрібно, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності», — наголосив Кулеба.

hromadske За матеріалами:

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