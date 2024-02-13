Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні — Finance.ua

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Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні

Аграрний ринок
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Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні
Польська прокуратура порушила справу через розсипане українське зерно на кордоні
Окружна прокуратура Хелма (Люблінське воєводство) почала розслідування щодо розсипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську.
Про це повідомили польські видання TVN24 та Farmer.
Розслідування розпочали за двома напрямами — знищення майна та порушення митної безпеки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі слідчі опитують свідків та документують докази.
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Нагадаємо, 11 лютого в польському Дорогуську, що на кордоні з Україною, після оформлення до Польщі в'їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Польські фермери, які проводять на кордоні акції протесту, заблокували їм рух. В один момент вони відкрили запломбовані причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.
У поліції Польщі заявили, що бійок чи небезпечної ситуації не було, а українські водії повернули назад у бік України. Правоохоронці зазначили, що з’ясовують усі подробиці події та встановлюють учасників акції, які розсипали зерно по дорозі.
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Як писав портал Farmer, аграрії нібито відібрали проби висипаного зерна та планують передати їх на дослідження на вміст заборонених речовин.
Посольство України в Польщі звернулося до поліції через інцидент із розсипаним зерном. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим.
«Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці потрібно, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності», — наголосив Кулеба.

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За матеріалами:
hromadske
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