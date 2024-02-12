Болгарія та Україна домовились про посилений контроль за експортом зернових — Finance.ua
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Болгарія та Україна домовились про посилений контроль за експортом зернових

Казна та Політика
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Болгарія передасть Україні всі дані щодо порушення деякими компаніями режиму ліцензування, запровадженого українською стороною на експорт зерна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства та продовольства Болгарії.
Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Кіріл Ватев провів онлайн-зустріч з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.
За його словами, Софія передасть дані про порушення компаніями ліцензійного режиму, запровадженого українською стороною для експорту насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці.
«Міністр Ватєв (Очільник Мінсільгоспу Болгарії. — Ред.) повідомив, що назви компаній, які порушили режим ліцензування, будуть офіційно надіслані в Україну. Міністр Сольський нагадав, що, згідно з рішенням українського уряду, компанії, які здійснюють перерваний транзит, втратять право на експорт протягом шести місяців», - резюмували у відомстві.
Водночас міністр Ватєв нагадав про свою реакцію на рішення українського уряду та оголошення на сайті Міністерства економіки України про пом’якшення режиму ліцензування.
Він наголосив, що Міністерство сільського господарства та продовольства Болгарії захищає інтереси болгарських фермерів.
За матеріалами:
УНН
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