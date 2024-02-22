Варшава візьме під контроль дороги, що ведуть до КПП з Україною, та розблокує рух допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Варшава візьме під контроль дороги, що ведуть до КПП з Україною, та розблокує рух допомоги

Казна та Політика
105
Варшава візьме під контроль дороги, що ведуть до КПП з Україною, та розблокує рух допомоги
Варшава візьме під контроль дороги, що ведуть до КПП з Україною, та розблокує рух допомоги
Польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Туск наголосив, що одним із завдань польського уряду є повне розблокування кордону для військової та гуманітарної допомоги, що прямує до України.
Читайте також
«Забезпечити на 100% пропуск військової допомоги, техніки, боєприпасів, гуманітарної та медичної допомоги, що слідує в Україну», — сказав він.
«Ми внесемо до списку критичної інфраструктури КПП на кордоні з Україною та прилеглі ділянки автотрас і залізничних шляхів», — сказав глава польського уряду.
За його словами, «це справа кількох найближчих годин».
Читайте також
Також за словами Туска, польська сторона продовжить переговори і з Україною, і з ЄС, щоб довести до них її точку зору. Зокрема, 28 березня у Варшаві відбудеться спільне засідання урядів Польщі та України.
Також очільник уряду Польщі додав, що необхідності в його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для врегулювання ситуації на кордоні немає.
Нагадуємо, Верховна Рада готова долучитися до діалогу із Сеймом і Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна-Польща для розв’язання питання транспортування українського зерна через територію Польщі.
Читайте також
Уряд Польщі звернувся до виконавчої влади ЄС з проханням допомогти розв’язати питання поставок українського зерна. Пропонують запровадити регіональні квоти на деякі українські товари.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.