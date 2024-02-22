Варшава візьме під контроль дороги, що ведуть до КПП з Україною, та розблокує рух допомоги — Finance.ua

Варшава візьме під контроль дороги, що ведуть до КПП з Україною, та розблокує рух допомоги
Польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Туск наголосив, що одним із завдань польського уряду є повне розблокування кордону для військової та гуманітарної допомоги, що прямує до України.
«Забезпечити на 100% пропуск військової допомоги, техніки, боєприпасів, гуманітарної та медичної допомоги, що слідує в Україну», — сказав він.
«Ми внесемо до списку критичної інфраструктури КПП на кордоні з Україною та прилеглі ділянки автотрас і залізничних шляхів», — сказав глава польського уряду.
За його словами, «це справа кількох найближчих годин».
Також за словами Туска, польська сторона продовжить переговори і з Україною, і з ЄС, щоб довести до них її точку зору. Зокрема, 28 березня у Варшаві відбудеться спільне засідання урядів Польщі та України.
Також очільник уряду Польщі додав, що необхідності в його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для врегулювання ситуації на кордоні немає.
Нагадуємо, Верховна Рада готова долучитися до діалогу із Сеймом і Сенатом Польщі у форматі Парламентської асамблеї Україна-Польща для розв’язання питання транспортування українського зерна через територію Польщі.
Уряд Польщі звернувся до виконавчої влади ЄС з проханням допомогти розв’язати питання поставок українського зерна. Пропонують запровадити регіональні квоти на деякі українські товари.
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