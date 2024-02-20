Територією Польщі пройшло лише п’ять відсотків української агропродукції - Кубраков — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Територією Польщі пройшло лише п’ять відсотків української агропродукції - Кубраков

Аграрний ринок
13
Експорт агропродукції з України у січні 2024 року відбувався морськими перевезенням і склав 6,7 млн тонн. Натомість транзитом пройшло територією Польщі тільки 0,37 млн тонн агропродукції, що складає біля 5% від загального обсягу.
Це свідчить про те, що заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку — несправедливі, заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, підкресливши, що через територію Польщі у 2022 році Україна експортувала до 1 млн тонн агропродукції на місяць.
Читайте також
«Зі свого боку Україна робить все можливе для того, щоб мінімізувати будь-які можливі економічні втрати польських фермерів. Ми вважаємо, що блокада точно грає на руку росії і вона вже це використовує, показуючи, що у нас нібито не все добре з нашою дружньою Польщею. Я нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгнення саме братній польський народ прийняв мільйони українців, що шукали прихистку від війни, а разом з польською владою ми запустили стабільну військову логістику», — додав Кубраков.
За його словами, діалог ведеться на всіх рівнях. Напередодні були проведені термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.
Читайте також
Окрім того, статистику про експорт українського зерна опублікувала Українська зернова асоціація. З неї випливає, що морським шляхом із України вивозиться 87% агропродукції. На частку автоперевезень припадає лише 2%.
Територією Польщі пройшло лише п’ять відсотків української агропродукції - Кубраков
Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика-Шегині. Вони розсипали збіжжя з вантажного вагону.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.