Територією Польщі пройшло лише п’ять відсотків української агропродукції - Кубраков — Finance.ua

Територією Польщі пройшло лише п’ять відсотків української агропродукції - Кубраков Сьогодні 19:30 — Аграрний ринок

Експорт агропродукції з України у січні 2024 року відбувався морськими перевезенням і склав 6,7 млн тонн. Натомість транзитом пройшло територією Польщі тільки 0,37 млн тонн агропродукції, що складає біля 5% від загального обсягу.

Це свідчить про те, що заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку — несправедливі, заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, підкресливши, що через територію Польщі у 2022 році Україна експортувала до 1 млн тонн агропродукції на місяць.

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«Зі свого боку Україна робить все можливе для того, щоб мінімізувати будь-які можливі економічні втрати польських фермерів. Ми вважаємо, що блокада точно грає на руку росії і вона вже це використовує, показуючи, що у нас нібито не все добре з нашою дружньою Польщею. Я нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгнення саме братній польський народ прийняв мільйони українців, що шукали прихистку від війни, а разом з польською владою ми запустили стабільну військову логістику», — додав Кубраков.

За його словами, діалог ведеться на всіх рівнях. Напередодні були проведені термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Окрім того, статистику про експорт українського зерна опублікувала Українська зернова асоціація. З неї випливає, що морським шляхом із України вивозиться 87% агропродукції. На частку автоперевезень припадає лише 2%.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика-Шегині. Вони розсипали збіжжя з вантажного вагону.

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