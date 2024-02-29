Польща подумає над забороною імпорту продовольства з росії — Finance.ua

Польща подумає над забороною імпорту продовольства з росії Сьогодні 17:31

Польща «ретельно» проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

«Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт продукції з росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить із відповідною ініціативою», — заявив Туск на прес-конференції у Варшаві після зустрічі з латвійською колегою.

Туск планує обговорити це питання сьогодні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та «нерівної» конкуренції пов’язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із росії та білорусі, заявив він.

Прем'єр Польщі сказав, що Європейському Союзу необхідно «серйозно зосередитися на покращенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових та продуктів харчування зі Сходу».

Туск і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства.

Рішення Латвії та позиція Польщі

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Водночас уряд Польщі заборонив імпорт зерна з України ще у квітні 2023 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.