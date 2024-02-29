Польща подумає над забороною імпорту продовольства з росії — Finance.ua
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Польща подумає над забороною імпорту продовольства з росії

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Польща «ретельно» проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
«Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт продукції з росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить із відповідною ініціативою», — заявив Туск на прес-конференції у Варшаві після зустрічі з латвійською колегою.
Туск планує обговорити це питання сьогодні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та «нерівної» конкуренції пов’язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із росії та білорусі, заявив він.
Прем'єр Польщі сказав, що Європейському Союзу необхідно «серйозно зосередитися на покращенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових та продуктів харчування зі Сходу».
Туск і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства.

Рішення Латвії та позиція Польщі

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.
Водночас уряд Польщі заборонив імпорт зерна з України ще у квітні 2023 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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