Обсяги агровиробництва у більшості областей продовжують скорочуватися

Аграрний ринок
11
За даними Державної служби статистики, у січні-серпні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні знизився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це пише «ПроАгро Груп».
Найбільше скорочення відзначається у рослинництві, де воно склало 9,7%, тоді як у тваринництві падіння становить на 4,9%.
Сільськогосподарські підприємства зазнали більших втрат обсягів виробництва — 90,4% від торішнього рівня, тоді як господарства населення показали 93,7%.
Найбільше падіння зафіксовано в:
  • Донецькій області — лише 53,6% від минулорічного обсягу;
  • Херсонській — 72,2%;
  • Дніпропетровській — 78,5%;
  • Полтавській — 79%.
Зростання виробництва спостерігалося в трьох регіонах:
  • Львівська область — + 2% до минулорічного обсягу
  • Івано-Франківська — + 0,6%;
  • Чернігівська — + 0,5%.
Загалом, динаміка свідчить про нерівномірне відновлення агросектору, де західні області демонструють стабільність, а південні та східні — продовжують втрачати виробничий потенціал через воєнні ризики, логістичні обмеження та кліматичні виклики.
За матеріалами:
Finance.ua
