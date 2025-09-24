Обсяги агровиробництва у більшості областей продовжують скорочуватися Сьогодні 21:25 — Аграрний ринок

Обсяги агровиробництва у більшості областей продовжують скорочуватися

За даними Державної служби статистики, у січні-серпні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні знизився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це пише « ПроАгро Груп ».

Найбільше скорочення відзначається у рослинництві, де воно склало 9,7%, тоді як у тваринництві падіння становить на 4,9%.

Сільськогосподарські підприємства зазнали більших втрат обсягів виробництва — 90,4% від торішнього рівня, тоді як господарства населення показали 93,7%.

Найбільше падіння зафіксовано в:

Донецькій області — лише 53,6% від минулорічного обсягу;

Херсонській — 72,2%;

Дніпропетровській — 78,5%;

Полтавській — 79%.

Зростання виробництва спостерігалося в трьох регіонах:

Львівська область — + 2% до минулорічного обсягу

Івано-Франківська — + 0,6%;

Чернігівська — + 0,5%.

Загалом, динаміка свідчить про нерівномірне відновлення агросектору, де західні області демонструють стабільність, а південні та східні — продовжують втрачати виробничий потенціал через воєнні ризики, логістичні обмеження та кліматичні виклики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.