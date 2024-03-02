Скільки біженців планують повернутися в Україну з Литви — дослідження Сьогодні 17:23 — Світ

Скільки біженців планують повернутися в Україну з Литви — дослідження, Фото: slovoidilo.ua

За даними опитування, 75% біженців з України, які звернулися за тимчасовим притулком до Литви, хочуть повернутися на Батьківщину, коли це буде безпечно, а близько 17% поки що не визначилися.

Про це повідомляє Delfi, посилаючись на дослідження, проведене в 2023 році Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva).

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Які головні виклики для українських біженців у Литві

фінансова стабільність — 25%;

мовний бар'єр — 21%;

довгострокова оренда житла — 19%;

працевлаштування — 19%.

Як повідомляє глава IOM Lietuva Ейтвідас Бінгяліс, протягом двох років повномасштабної війни на зміну базовим потребам прийшли виклики, пов’язані з інтеграцією.

«Ми зараз все частіше чуємо про курси литовської, це означає, що люди обрали життя в Литві, поки в їхній країні небезпечно. Проте більша частина українців планує повернутися додому, коли це буде можливо», — сказав Бінгяліс.

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У перші місяці після прибуття до Литви українці зазначали, що особливо потребують фінансової допомоги та медичних послуг, а після першого року стали актуальними пошук роботи та курси литовського. Тому їм надали можливість безкоштовно вивчати литовську мову. Повідомляється, що курси відвідали 400 українців.

Чого потребують біженці

Дослідження показало, що, як і раніше, залишається актуальним питання купівлі:

ліків (19%);

засобів особистої гігієни — 16%;

одягу — 14%.

За цей час українцям роздали 2000 карток для придбання ліків, 160 сімей отримали купони на суму 150 євро на купівлю різних речей для облаштування побуту, а на покриття побутових витрат за перший рік організація виділила 330 тис євро.

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Виділялися також гроші на оплату оренди, а минулого року було відкрито інформаційний центр MICenter, у якому проводять різні заняття для українців.

«Що стосується інтеграції українців в інших країнах Балтії та пов’язаних з нею викликів, то тут особливої різниці немає. У Литві та Латвії на першому місці - фінансова стабільність, в Естонії - мовний бар'єр, відповідно 25%, 38%, і 42%, у сусідніх країнах українці також стикаються з проблемою довгострокової оренди (Латвія — 17%, Естонія — 21%) та викликами, пов’язаними з працевлаштуванням (Латвія — 31%, Естонія — 33%)», — сказав глава IOM Lietuva.

За два роки з початку війни в Україну до Литви приїхали майже 84 тисячі українців.

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326 тисяч євро на підтримку біженців з України. Кошти спрямують міністерству соціального захисту, праці та охорони здоров’я, яке розподілить їх за потребами українців. Нагадаємо, у Литві ухвалили постанову про виділення додатковихна підтримку біженців з України. Кошти спрямують міністерству соціального захисту, праці та охорони здоров’я, яке розподілить їх за потребами українців.

Укрінформ За матеріалами:

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