В одній з країн ЄС переповнені притулки: українські біженці продовжують прибувати — Finance.ua

В одній з країн ЄС переповнені притулки: українські біженці продовжують прибувати Сьогодні 11:10 — Світ

В одній з країн ЄС переповнені притулки: українські біженці продовжують прибувати, Фото: www.rfi.fr

У Нідерландах виникли труднощі з розміщенням біженців з України. Муніципальні притулки заповнені людьми — зайнято понад 99% місць, а люди все ще продовжують приїжджати. Упродовж найближчих тижнів деякі центри можуть тимчасово закритися

Про це пише nltimes.nl.

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Протягом перших тижнів цього року до реєстраційного центру в Утрехті звернулося понад 3000 українських громадян. Зазвичай біженці спочатку перебувають у центрі реєстрації в Jaarbeurs, а потім переїжджають до муніципального притулку. Усі українці мають право на місце в муніципальних притулках.

Яап Донкер з Veiligheidsregio Utrecht, пожежної станції, яка бере участь у організації притулку, повідомляє, що доступні місця в муніципалітетах вичерпуються.

Від початку лютого притулок при реєстраційному пункті переповнений. Він розрахований на 140 місць. Кожного дня до нього приїжджає усе більша кількість людей, а відправити їх нікуди.

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«Є ймовірність того, що нам доведеться тимчасово закрити двері у найближчі тижні. Ми не хочемо цього, але у нас немає іншого вибору, оскільки психічні та фізичні умови життя, такі як гігієна, більше не можуть бути гарантовані. Це означає, що люди можуть опинитися на вулиці», — сказав Донкер.

У нещодавньому листі до парламенту держсекретар у справах притулку Ерік ван дер Бург зазначив, що він намагатиметься стимулювати «самостійність та участь» українських біженців у Нідерландах, щоб звільнити трохи місць у муніципальних притулках. Одним із варіантів може бути вимога оплачувати притулок, якщо вони мають для цього достатній дохід.

За даними УВКБ ООН, на кінець січня 2024 року Нідерланди надали статус тимчасового захисту 149 тисячам українців.

Нагадаємо, українських біженців у Нідерландах пропонують повертати у відносно безпечні регіони України. Таку пропозицію озвучили депутати парламенту.

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