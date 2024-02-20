Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня: Дуда підписав указ — Finance.ua

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня: Дуда підписав указ Сьогодні 20:32 — Світ

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня: Дуда підписав указ

Президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляє видання PAP із посиланням на канцелярію голови країни.

«Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, серед іншого, продовжує легальне перебування українських біженців до 30 червня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, закон ухвалено на виконання рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року.

Перебування громадян України є легальним, якщо вони прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2024 року.

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Закон також вносить зміни, які продовжують до 28 місяців термін, протягом якого, українцю, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС, може бути надано дозвіл на здійснення лікарської чи стоматологічної практики.

Крім того, вносяться зміни до законів «Про податок на доходи фізичних осіб» та «Про податок на прибуток підприємств» шляхом продовження до 2024 року дії податкових преференцій, пов’язаних з подоланням наслідків воєнних дій на території України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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