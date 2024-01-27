5 перевірених джерел для пошуку роботи в Польщі — Finance.ua

5 перевірених джерел для пошуку роботи в Польщі Сьогодні 05:16 — Особисті фінанси

Польща — одна з найпопулярніших країн Європи для трудової міграції у 2024. Саме там опинилися й чисельні українські мігранти. Відповідно у 2024 зʼявилось й багато вакансій в Польщі для людей різних професій, досвіду та мовних навичок.

Загалом, щоб у 2024 знайти роботу у Польщі, знадобляться спеціальні ресурси. Саме вони забезпечують і нові співбесіди, і нові пропозиції для тих, хто шукає першу роботу.

Layboard.com

Обираючи сайт, який підійде для пошуку роботи в Польщі, варто звернути увагу на Layboard.com. Сайт достатньо простий та зрозумілий навіть для новачка.

Достатньо зайти на сайт, переглянути вакансії в вибраній сфері, або пройти реєстрацію. Саме створення особистої сторінки дозволяє розглядати всі пропозиції, а ще отримувати повідомлення про надходження нових пропозицій.

Переваги цього ресурсу:

Великий каталог вакансій. Різноманітні фільтри, щоб оптимізувати пошук. Швидка реєстрація.

На сайті також є велика кількість корисної інформації.

Pracuj. pl

Pracuj. pl — це один з найбільших та найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в Польщі. Його часто використовують й самі поляки, що шукають роботу.

Що такого особливого у цьому сайті:

Широкий вибір вакансій. Pracuj. pl пропонує різноманітні вакансії в різних галузях та різних регіонах Польщі. На ньому можна знайти пропозиції від потенційного роботодавця, також з ним звʼязатись та пройти співбесіду. Простий та зручний пошук. Сайт має досить зрозумілий і простий інтерфейс, що спрощує пошук вакансій з різними критеріями (регіон, країна чи область, галузь, зарплата). Корисні інструменти для потенційного робітника. Pracuj. pl надає різноманітні корисні інструменти для робітників. Мова йде про можливість створення профілю, далі завантажити резюме чи налаштувати оповіщення про вакансії. Інформація про компанії. Крім вакансій, сайт також надає інформацію про компанії.

Pracuj. pl має чимало корисних порад та інформації. Загалом цей сайт є ефективним інструментом для пошуку роботу у Польщі для різних спеціалістів.

Gazeta Praca

Такий ресурс має чимало переваг для пошуку роботи в Польщі. У нього простий інтерфейс та велика кількість актуальних вакансій.

Переваги цього ресурсу:

Gazeta Praca надає різноманітні вакансії для тих, хто зацікавлений у роботі в Польщі. Сайт також може містити посилання на корисні ресурси (надають корисну інформацію).

Простий інтерфейс. Інформація про ринок праці в Польщі. Сайт надає багато корисної інформації саме стосовно ситуації на ринку праці. Для мігранта така інформація надзвичайно важлива. Можливість підписатися на оновлення. Після цього робітник отримує сповіщення, коли зʼявляються нові вакансії обраної сфери чи розміру заробітної плати.

Сайт має чимало переваг саме для працевлаштування в великих польських містах.

GoldenLine

Ще один сайт, який допоможе знайти роботу саме в Польщі. Тобто для інших країн ЄС цей ресурс не буде корисним.

Крім цього на сайті можна встановити досить корисні ділові відносини. Мова йде про різноманітні листування з потенційними роботодавцями чи з іншими робітниками (користувачами на сайті).

Загалом GoldenLine — це соціальна мережа для професіоналів та платформа для пошуку роботи, яка активно використовується в Польщі. Тобто це своєрідний та локальний LinkedIn.

Переваги такої мережі:

GoldenLine використовують, як професійна соціальна мережа, де користувачі можуть створювати профілі, ділитися професійним досвідом і взаємодіяти з колегами. Тобто так створюються корисні звʼязки.

Платформа також служить для пошуку роботи, де користувачі можуть переглядати різноманітні вакансії та надсилати свої резюме. Тобто цей процес відбувається у дві сторони. GoldenLine надає користувачам інформацію про етапи кар'єрного зросту в тій чи іншій сфері. Користувачі мережі можуть створювати різні спільноти та групи. Вони також корисні для майбутнього працевлаштування.

На сайті можна знайти й корисні уроки, тренінги чи навчання. Тобто це також сприяє карʼєрному зросту у майбутньому.

LinkedIn

LinkedIn — це світовий лідер серед професійних соціальних мереж. Додатково це є платформа для кар'єрного розвитку.

Що потрібно знати про цю мережу, щоб знайти роботу у Польщі:

LinkedIn використовується як мережа для встановлення професійних контактів, обміну досвідом та створення професійного бренду (в перспективі).

Сервіс надає розширені можливості для пошуку вакансій (за різними критеріями). Користувачі можуть створювати свої професійні профілі, де вказують досвід, освіту, навички та інші важливі аспекти. Користувачі можуть приєднатися до груп та спільнот, щоб обговорювати теми стосовно своєї галузі, ділитися новинами й створювати професійні зв’язки. LinkedIn може функціонувати, як звичайний сайт. Тобто можна опублікувати своє резюме. Сайт пропонує велику кількість освітніх та навчальних ресурсів (відеоуроки, вебінари та стажування).

LinkedIn є незамінним інструментом для мігрантів, що шукають роботу в Польщі.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.