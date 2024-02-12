У Польщі прогнозують зростання ВВП до 2% завдяки українським біженцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі прогнозують зростання ВВП до 2% завдяки українським біженцям

Світ
15
У Польщі прогнозують зростання ВВП до 2% завдяки українським біженцям
У Польщі прогнозують зростання ВВП до 2% завдяки українським біженцям
У Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити 1,2−2%.
Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації РП Мацей Дущик під час обговорення у Сеймі законопроєкту про допомогу українцям.
За словами посадовця, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим не лише з-поміж країн ЄС, а й країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку.
Читайте також
«Останні дані засвідчують, що цей рівень працевлаштування (біженців з України. — Ред.) у Польщі становить 67%, водночас у Німеччині він не сягає навіть 30%», — сказав Дущик.
Він повідомив, що в Управлінні соціального страхування (ZUS) зареєстровано більше як 750 тис. українців, що становить понад 70% від усіх іноземців.
«Громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування… Натомість, якщо йдеться про використання (системи ZUS. — Ред.), то ці суми загалом не такі великі», — підкреслив Дущик.
Читайте також
Він повідомив, що приплив воєнних біженців з України позначилося також на польському ВВП. Він нагадав, що останнім часом було проведено кілька незалежних досліджень щодо впливу цього чинника на зростання економіки РП.
«У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитися у перспективі кількох років, на скільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш імовірна оцінка — зростання ВВП впродовж п’яти років на 1,2−2%», — заявив Дущик, зауваживши, що це «досить багато».
Читайте також
Сейм Польщі у п’ятницю проголосував за зміни до прийнятого у березні 2022 року закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Змінами до закону передбачається:
  • продовження терміну легальності перебування воєнних біженців у Польщі до 30 червня;
  • допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово проживають біженці з України;
  • легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в РП;
  • крім того, передбачено продовження до 30 червня можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.
За попередніми даними, у Польщі перебуває до одного мільйона українських біженців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення рф.

Як взяти іпотечний кредит у Польщі

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.