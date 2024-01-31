Польща хоче стати не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, — Сікорський Сьогодні 20:20

Польща хоче стати не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір його країни стати не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні.

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«Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні», — підкреслив Сікорський.

За його словами, війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне, під час цієї зустрічі узгоджено подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.

«Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів», — наголосив Сікорський.

За словами очільника МЗС Польщі, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.

Він сподівається, що незабаром буде розв’язано проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.

«Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік», — підкреслив польський міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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