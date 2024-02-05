Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею — Finance.ua

Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею

Польща виділила кредит для спільного виробництва озброєнь між Україною та Польщею, оскільки українсько-польські відносини покращилися після того, як Польща приєдналася до Вільнюської декларації G7 про гарантії безпеки та погодилася координувати механізми європейської інтеграції.

Про це повідомив в ефірі «Єдиного марафону» заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він сказав, що Польща приєдналась до Вільнюської декларації G7 про гарантії безпеки лише 22 січня. Також тоді прем'єр-міністр Дональд Туск домовився про багато речей під час візиту в Україну.

«Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Ми маємо компоненти зброї польської, які вже воюють в Україні, а тепер мова йде про спільне виробництво. Під час зустрічі з керівником канцелярії прем'єр-міністра обговорили, коли почнуться переговори про гарантії безпеки, і коли ми реалізуємо пропозицію Туска щодо створення координаційного механізму у сфері євроінтеграції», — сказав Ігор Жовква.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір його країни стати не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови України.

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УНН За матеріалами:

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