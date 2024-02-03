Області, з яких найбільше українців приїхало до Польщі (інфографіка) — Finance.ua

Області, з яких найбільше українців приїхало до Польщі (інфографіка) Вчора 15:24 — Особисті фінанси

Області, з яких найбільше українців приїхало до Польщі (інфографіка)

Цієї зими найбільше українців, що знаходяться у Польщі, приїхали з Дніпропетровщини. Найменше — киян та жителів Криму, менше 1%. Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року складала 750 тисяч від 1 млн 125 тис. усіх працюючих іноземців.

Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal

«Історично склалося, що найбільше у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені виїхати із східних та південних регіонів із міркувань безпеки. Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн, тому попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються ті українці, які прагнуть працювати», — розповіли в компанії.

10 областей за найбільшою кількістю українців у Польщі:

Дніпропетровська — 9,82%;

Хмельницька — 6,8%;

Івано-Франківська — 6,3%;

Львівська — 6,05%;

Волинська — 5,79%;

Рівненська — 5,79%;

Харківська — 5,29%;

Житомирська — 5,29%;

Вінницька — 4,53%.

Інфографіка: Gremi Personal

Аналітики звертають увагу на зміну структури розподілу областей на початку повномасштабної війни і через майже два роки. Цікаво, що навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі із областей, що знаходяться в близькості від бойових дій. А взимку 2023−2024 року у Польщі серед опитаних — переважна більшість трудових мігрантів.

Інфографіка: Gremi Personal

У березні-травні 2022 топ-10 регіонів виглядав так:

Дніпропетровська —11,5%;

Запорізька — 8,31%;

Харківська — 7,81%;

Донецька — 6,63%;

Херсонська — 5,75%;

Київська — 5,61%;

Полтавська — 4,87%;

Львівська — 4,41%;

Миколаївська — 4,41%;

Вінницька — 4,36%.

Нагадаємо, останніми місяцями почав посилюватися відтік українців із Польщі до інших європейських країн. З Польщі українці виїжджають до Німеччини, Нідерландів та Норвегії. Також країною ЄС, яка зафіксувала найшвидшу втрату українців, є Чехія — у листопаді 2023 року звідти емігрувало 55 тисяч осіб.

У 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році.

Довідка Finance.ua:

передбачений законом спецзахист для українських біженців, який закінчується 4 березня, буде продовжено на шість місяців. Після закінчення цього терміну правила зміняться.

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