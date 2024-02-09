Як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту — Finance.ua

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Як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту

Особисті фінанси
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Як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту
Як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту
Положення спецзакону про допомогу українцям у Польщі можуть продовжити лише до 30 червня 2024 року. Ті, хто планує залишитися у країні на довше, стали активніше подавати документи на оформлення посвідок на проживання.
Таке право дає робота чи свій бізнес у Польщі, розповіли у міграційній платформі EWL.

Як вплинуть зміни

Українські біженці, які хочуть і надалі залишатися в Польщі і мають роботу чи бізнес в цій країні, подаватимуть документи на посвідку на тимчасове перебування в Польщі (карту побиту), зазначає директор міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.
«Така можливість для громадян України зі статусом PESEL UKR є з 1 квітня 2023 року, якщо вони мають роботу, бізнес в Польщі або є висококваліфікованими працівниками», — пояснює експерт.
Деякі працевлаштовані українські біженці підписують трудові договори до закінчення легального перебування у Польщі (тимчасового захисту). Після його закінчення вони або можуть залишитися в Польщі, подавши на карту побиту, або повернутися чи виїхати в іншу країну ЄС.
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«Більшість українських біженців та трудових мігрантів наразі підписують трудові договори на рік-два. Йдеться про тих, хто ухвалив рішення залишитися в Польщі на довше. Вони зараз користуються тимчасовим захистом, але згодом теж можуть подати документи на карту побиту», — звертає увагу Марцін Колодзейчик.
За його словами, українці стали активніше подавати документи на посвідку на тимчасове проживання ще у грудні, коли стало відомо, що Польща може не продовжити тимчасовий захист до 2025 року.
«Це саме ті, хто хоче залишитися на довше. Карта побиту для них дає гарантії легального перебування в країні від 1 до 3 років», — каже фахівець.
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Чи виїжджатимуть українці в інші країни

Українці, які можуть себе утримувати фінансово та мають підстави для легального перебування і отримання карти побиту (на основі роботи, возз'єднання з родиною чи з інших причин) залишаться в Польщі, вважає директор міжнародної рекрутації EWL.
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«Питання залишатися чи виїжджати може постати перед українськими біженцями, які не мають роботи у Польщі або можливості працювати (жінки з дітьми чи вразливі категорії), але ймовірно, для них буде продовжено тимчасовий захист. Варто дочекатися ухвалення законопроекту і зрозуміти, які саме зміни він впровадить», — зауважує Марцін Колодзейчик.
Він додає: можливе скорочення термінів перебування і обмеження категорій для видачі тимчасового захисту спонукатиме до виїзду в інші країни ЄС або повернення додому тих громадян України, які зловживали статусом тимчасового захисту в Польщі.
«Це ті, хто ним користувався, але значну частину часу проводили в Україні і отримували допомогу 800+ на дитину (виплати у 7490 грн на місяць, — ред.) чи працювали в іншій європейській країні», — зазначає експерт.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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