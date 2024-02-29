Литва виділила €326 тис. на підтримку українських біженців — Finance.ua
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Литва виділила €326 тис. на підтримку українських біженців

Світ
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Литва виділила €326 тис. на підтримку українських біженців
Литва виділила €326 тис. на підтримку українських біженців
Кабмін Литви у середу, 28 лютого, одноголосно ухвалив постанову про виділення додаткових 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.
Про це інформує TV3.
Вказано, що кошти спрямують міністерству соціального захисту, праці та охорони здоров’я, яке розподілить їх за потребами українців.
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Зокрема, на покриття витрат за лютий виділять 304 тис. євро від загальної суми. З них 130 тис. євро спрямують на одноразові виплати для облаштування проживання в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної або передшкільної освіти, 160 тис. євро підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду. Ще 14 тис. євро виділять на інституційний соціальний догляд, що надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці.
Нагадаємо, уряд Литви продовжив термін тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Таке рішення ухвалили 21 лютого.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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