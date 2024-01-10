Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України на 200 млн євро — Finance.ua
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Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України на 200 млн євро

Казна та Політика
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Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також анонсовано нові поставки на січень та лютий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседа під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським.
«Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними й політичними. На Раді національної оборони ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги на суму 200 млн євро», — заявив Науседа.
За словами президента Литви, в січні його країна відправить Україн боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М577.
Зокрема Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю з Україною в оборонній промисловості.
«Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці», — додав Науседа.
Сьогодні, 10 січня, президент України прибув з візитом до Литви. Він планує провести переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером сейму Литви. Зокрема очікується зустріч з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.
Серед головних тем переговорів:
  • безпека;
  • інтеграції до ЄС та НАТО;
  • співпраця в галузі РЕБ й дронів;
  • подальша координація європейської підтримки.
Також очікується візит президента до Латвії й Естонії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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