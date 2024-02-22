Уряд Литви продовжив термін тимчасового захисту для українців до березня 2025 року — Finance.ua
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Уряд Литви продовжив термін тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

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Уряд Литви продовжив термін тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Таке рішення ухвалили 21 лютого.
Також термін, коли біженцям не треба буде відповідати мовним вимогам при влаштуванні на роботу, продовжений до 3 років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lrt.lt.
Українські біженці у Литві й надалі зможуть влаштовуватися на роботу без складання іспиту на знання державної мови. Уряд продовжив термін, коли «категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземних громадян під тимчасовим захистом у Литві» із 2 років після отримання тимчасового захисту до трьох.
Литва і надалі надаватиме можливість українцям вивчати литовську мову за допомогою заходів, які фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків, повідомили у Міністерстві освіти науки та спорту.
В середині березня 2023 року мовна інспекція Литви повідомила, що з березня 2024 року почне перевіряти рівень володіння мовою українських біженців, які працюють в країні, згідно із вимогами законодавства.
У листі йшлося, що мовна інспекція та муніципальні мовні органи будуть вживати заходів, якщо роботодавці не нададуть сертифікат мовного іспиту своїх працівник
За матеріалами:
РБК-Україна
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