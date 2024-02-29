Ірландія збільшить кількість житла для біженців з України — Finance.ua

Ірландія збільшить кількість житла для біженців з України Сьогодні 09:25 — Нерухомість

Ірландія збільшить кількість житла для біженців з України

Додаткові 150 об'єктів має бути виділено для користування українцями цього року згідно з інформаційним документом, надісланим до ради округу Оффалі від місцевого уряду Ірландії.

Про повідомляє видання gript.ie

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150 об'єктів має бути передано цього року місцевою владою Бенефіціарам тимчасового захисту (BOTP) — або 100 000 українців, які прибули до Ірландії з початку нинішнього російсько-українського конфлікту в березні 2022 року.

«Я хочу запевнити всіх цих людей, що я продовжуватиму захищати їх інтереси і намагатимусь зробити все можливе, щоб допомогти їм отримати фактичну інформацію щодо того, що саме відбувається в їхніх містах і селах», — сказано в повідомленні.

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У інформаційній записці сказано, що помешкання будуть призначені для сімей, людей похилого віку та самотніх людей з України та матимуть форму окремого житла з власними дверима та зі спільними зонами відпочинку та санвузлами.

у розмірі €75 відповідно до плану, наданого Кабінетом міністрів країни. Нагадаємо, біженці в Ірландії, які не можуть отримати житло, отримуватимуть у 2024 році щотижневу виплатувідповідно до плану, наданого Кабінетом міністрів країни.

Довідка Finance.ua:

Українські біженці, які приїдуть до Ірландії для тимчасового захисту, матимуть зменшені виплати. Новоприбулих навчатимуть та допомагатимуть знайти роботу. Зниження щотижневих ставок допомоги українцям уряд країни планує затвердити незабаром. Уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати тим, хто виїхав під час повномасштабної війни в Україні, щоб зменшити потік людей через кризу з житлом.

Міністерство юстиції Ірландії, в рамках проекту з поетапної видачі карток дозволу на проживання (IRP), почало роботу з українцями, яким надано тимчасовий захист. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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