Ірландія допомагатиме українцям із пошуком роботи — Finance.ua

Ірландія допомагатиме українцям із пошуком роботи Сьогодні 06:45 — Світ

Ірландія допомагатиме українцям із пошуком роботи

Українські біженці, які отримують зменшену соціальну допомогу, пройдуть навчання та матимуть підтримку в пошуку роботи.

Про це пише Independent.

Українські біженці, які приїдуть до Ірландії для тимчасового захисту, матимуть зменшені виплати. Новоприбулих навчатимуть та допомагатимуть знайти роботу. Зниження щотижневих ставок допомоги українцям уряд країни планує затвердити незабаром. Уряд Ірландії вирішив скоротити щотижневі виплати тим, хто виїхав під час повномасштабної війни в Україні, щоб зменшити потік людей через кризу з житлом. Надалі новоприбулі отримуватимуть допомогу у розмірі 38,80 євро на тиждень порівняно з поточною ставкою 232 євро на тиждень. Водночас зміни не торкнуться понад 100 тис. українців, які прибули до Ірландії раніше.

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Новоприбулим біженцям з України організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo. Українцям, які отримують соціальну допомогу, доведеться звертатися до державної служби зайнятості.

Раніше в уряді заявили, що нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до програм підтримки інших європейських країн.

Новоприбулим українським біженцям також буде надано 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі, а потім вони самі відповідатимуть за пошук даху над головою. Очікується, що нові норми почнуть діяти наприкінці січня. З початку війни в Україні до Ірландії прибули понад 102 тисячі українців.

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Нагадаємо, кількість українців, які шукають тимчасового притулку в Ірландії, в середньому становить понад 500 осіб на тиждень і фактично не змінилась за останні місяці. І все це незважаючи на зусилля влади максимально зменшити потік біженців. Про це пише The Irish Times з посиланням на дані Міністерства юстиції Ірландії.

Згідно з офіційною статистикою, з 1 листопада по 20 грудня 2023 року до Ірландії прибули 3740 українців, які шукають притулку. За тиждень прибували в середньому від 484 до 702 українців.

Протягом усього 2023 року кількість українських біженців, які прибували до Ірландії, залишалася стабільною на рівні від 2 тис. до 4 тис. щомісяця. Усього по тимчасовий захист в Ірландії звернулись 102,3 тис. громадян України.

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