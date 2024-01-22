Скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям — Finance.ua

Скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям Сьогодні 19:15 — Світ

Скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям

Ірландія надає прихисток понад 110 тисячам втікачам від війни в України. З березня 2022 року країна витратила на соціальні виплати українцям понад 750 млн євро.

Такі цифри опублікував Департамент соціального захисту населення напередодні скорочення грошової підтримки новоприбулих біженців, повідомляє dublinlive.ie

Минулого місяця уряд Ірландії оголосив, що соціальні виплати для новоприбулих з України будуть скорочені до 38,80 євро на тиждень, а державне житло надаватиметься максимум на 90 днів. Згідно з новими підрахунками відомства, з березня 2022 року до кінця грудня 2023 року людям із тимчасовим захистом держава виплатила 754 млн 169 тис. євро.

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Майже дві третини цієї суми (481,6 млн євро) українці отримали у формі допомоги шукачам роботи (820 євро на місяць), а ще 81,4 млн євро перераховані через державну пенсійну схему для біженців від 66 років. Допомога на дітей (140 євро на місяць) склала 60,4 млн євро.

Також 21,4 млн євро виплатили як додаткову соціальну допомогу на конкретні витрати, які заявники не можуть покрити за рахунок власних коштів. Трохи менше 2,6 млн євро з цієї суми припадало на одяг.

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Українським біженцям також було виплачено майже 12,7 млн євро допомоги по інвалідності, а також майже 6,4 млн євро допомоги на догляд. Трохи більше 51 млн євро отримали сім'ї, у яких є лише один з батьків (232 євро щотижня та до 54 євро на кожну дитину на утриманні).

Батькам також виплатили 8,8 млн євро за схемою допомоги на одяг і взуття для повернення до навчання. Йдеться про допомогу до 385 євро на дитину у вересні, щоб допомогти з оплатою форми та взуття.

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