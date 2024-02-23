Нідерланди розробили спеціальний медичний пакет для українських біженців — Finance.ua

Нідерланди розробили спеціальний медичний пакет для українських біженців Сьогодні 18:22 — Особисті фінанси

Нідерланди розробили спеціальний медичний пакет для українських біженців

Зараз у Нідерландах перебувають орієнтовно 100 000 українців. Переселенці з тимчасовим захистом мають вільний доступ до медицини та отримують спеціальний медичний пакет, який оплачує держава, йдеться у матеріалі «Ранку Вдома»

Зараз у Нідерландах перебуває орієнтовно 100 000 українців. Усі вони оформили тимчасовий захист. В країні діє страхова медична система. Тобто кожен, хто мешкає в Нідерландах, має купити собі страховку.

«Кожен повинен самостійно обрати собі страхову компанію та укласти з ними договір про медичне страхування. Це коштує від 120 євро на місяць залежно від розміру франшизи, тобто власного ризику. Також сума залежить від включених додаткових послуг», — пояснює волонтер фонду «Опор» в Нідерландах Сергій Маляров.

Переселенці з тимчасовим захистом мають вільний доступ до медицини та отримують спеціальний медичний пакет. Усе оплачує держава.

«Тут ухвалили спеціальне положення про медичне обслуговування переміщених осіб. Людина просто реєструється в службі міграції та отримує підтвердження тимчасового захисту. Більше нічого не потрібно робити, жодного додаткового страхування», — продовжує волонтер.

У Нідерландах страхова компанія починає оплачувати медичні послуги тільки після того, як пацієнт використає свою франшизу. Тобто витратить на обслуговування певну суму. У кожного вона різна, від цього залежить ціна страховки. Що менша франшиза, то дорожчий страховий пакет. Якщо говорити про українців, то зі спеціальним пакетом вони не платять нічого. Крім того, він покриває більшість базових потреб.

«Людина повністю захищена в плані медичних послуг. З них покриваються такі речі, як візит до сімейного лікаря, до фахівця, деякі додаткові послуги, такі як, наприклад, окуляри за призначенням лікаря або слухові апарати. Покриваються витрати на деяку стоматологію», — каже Сергій Маляров.

Спеціальний пакет для переселенців передбачає 250 євро щорічно на послуги стоматолога. Використати їх можна лише у випадку гострого зубного болю. Натомість з окулярами вирішують все індивідуально. Спеціальний медичний пакет продовжує діяти навіть після того, як українці знайшли роботу.

Сімейний лікар у Нідерландах перший оглядає хворого та надає направлення до профільного фахівця за потреби. Українці мають знайти свого сімейного лікаря самостійно. Тут немає жодних обмежень ні географічних, ні мовних. Однак слід зрозуміти, що сімейні лікарі приймають не у звичних для нас лікарнях, а спеціальних кабінетах. У Нідерландах це називається сімейна практика.

Черги до профільних спеціалістів є. Втім, все залежить від терміновості випадку. Проте хворий має сам знайти профільного спеціаліста та сам до нього записатися. «Швидкі» приїздять тільки на критичні виклики, тому місцеві звертаються до швидкої лише в разі, якщо є загроза життю. У решті випадків вони телефонують, або їдуть до свого сімейного лікаря.

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