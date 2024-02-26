Табори для біженців у Німеччині, які все ще надають притулок українцям — Finance.ua

Табори для біженців у Німеччині, які все ще надають притулок українцям Сьогодні 06:02 — Світ

Табори для біженців у Німеччині, які все ще надають притулок українцям

Українські біженці продовжують прибувати у Німеччину за тимчасовим притулком. Наразі його отримали вже 1,2 млн громадян. Цього року все ще приймають біженців, однак питання щодо розміщення вирішується і досі.

Про це пише uahelp.wiki.

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Відомо, що більшість переселенців спочатку потрапляють у тимчасові приймальні пункти, які фактично є тимчасовими притулками. Потім вони розподіляються по федеральних землях.

«У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Ви маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов’язково поблизу великого міста», — наголошують волонтери.

Які умови для біженців, що приїхали у ФРН

Найбільш важливим пунктом є наявність реєстрації. Зверніть увагу, що зареєстрованих біженців не прийматимуть в інших місцях. Вони зобов’язані проживати в тій федеральній землі, де їх зареєстрували або куди їх направили.

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Для переїзду в іншу землю знадобиться спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки у вагомих випадках:

пошук роботи;

навчання;

переїзд до сім'ї або через неповнолітніх дітей.

Які землі Німеччини приймають біженців у лютому:

Берлін. У колишньому аеропорті Tegel знаходиться найбільший пункт первинного прийому. Звідтри біженців розселяють по всій країні. Територія закрита, доступна лише спеціальним автобусом. Як що ви на власному авто, його слід залишити на зовнішній парковці. Усі необхідні дані, включаючи контактний номер центру, доступні за посиланням.

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У федеральній землі Баден-Вюртемберг приймальні пункти розподіляють мігрантів на інші регіони, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

У Карлсруе (адреса — Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe) приймальний центр приймає всіх. Якщо ви приїхали автомобілем, його потрібно буде залишати за межами табору. Сюди не можна з домашніми тваринами, які за розміром більші, ніж кішка.

У Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72 469 Meßstetten) приймальний пункт також відкритий, однак переселенців розподіляють на інші федеральні землі. Сюди складно доїхати на громадському транспорті, проте можна приїхати на власній машині. Заборонено приїжджати з великим собаками та собаками бойових порід. Усіх тварин розміщають на території табору у спеціальному розпліднику.

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У Фрайбургу (Basler Landstraße 16, 79 111 Freiburg) також відкритий приймальний пункт та переселенців також розподіляють на інші федеральні землі. Тут не приймають людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду, але приймають невеликих тварин, які можуть перебувати разом з господарями, а собак треба тримати постійно на повідку.

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