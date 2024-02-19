Британія продовжить візи для українських біженців до 2026 року — Finance.ua
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Британія продовжить візи для українських біженців до 2026 року

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Британія продовжить візи для українських біженців до 2026 року
Британія продовжить візи для українських біженців до 2026 року
Українці, які виїхали через повномасштабне вторгнення росії, зможуть залишатися у Великій Британії до вересня 2026 року після отримання 18-місячної візи за новою схемою продовження.
Про це повідомляє Sky News.
Перші візи надавали можливість українцям перебувати у Великій Британії впродовж трьох років у рамках програм «Будинки для України», «Українська сімейна програма» та «Програма продовження перебування для України». Ці візи закінчуються в березні 2025 року.
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У МВС Британії заявили, що ті, хто перебувають під однією з цих програм, тепер зможуть подати заяву на перебування до вересня 2026 року і матимуть ті ж самі права на доступ до роботи, пільг, охорони здоров’я та освіти. Подати заявку на продовження візи можна за три місяці до закінчення дії наявної візи.
«Ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто тікає від неї», — сказав міністр з питань кордонів Великої Британії Том Персґлов.
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Понад 283 тис. українців отримали або продовжили притулок з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Упродовж кількох місяців після початку вторгнення багато британців пропонували свої домівки біженцям, які рятувалися від конфлікту. Ті, хто прихистив біженця або цілу родину, отримують £350 на місяць упродовж першого року перебування біженців у Великій Британії та £500 — протягом другого року.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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