Велика Британія поставить Україні тисячі БПЛА на суму понад $250 млн — Finance.ua

Велика Британія поставить Україні тисячі БПЛА на суму понад $250 млн Сьогодні 17:37 — Казна та Політика

Велика Британія поставить Україні тисячі БПЛА на суму понад $250 млн

Велика Британія оголосила про передачу Україні тисячі дронів у рамках свого пакету на £200 млн ($251 млн).

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, передає Reuters.

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«Разом Велика Британія та Латвія дадуть Україні можливості, необхідні їй для самозахисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що президент росії володимир путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях», — зазначив Шеппс.

Раніше Міноборони вже наголошувало союзникам на потребі України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

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18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон під час засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

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