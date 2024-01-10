Україна ще на рік продовжила безвіз для британців — Finance.ua

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Україна ще на рік продовжила безвіз для британців

Казна та Політика
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Україна ще на рік продовжила безвіз для британців
Україна ще на рік продовжила безвіз для британців
Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду на територію України та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Відповідний указ № 8/2024 оприлюднили на сайті глави держави.
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«На часткову зміну статті 1 указу президента України від 29 січня 2020 року № 28/2020 „Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії“ (зі змінами, внесеними указами від 28 січня 2021 року № 28/2021, від 14 січня 2022 року № 12/2022 та 2 січня 2023 року № 1/2023) продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2025 року», — мовиться у документі.
Як зазначається на сайті, указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Безвізовий в'їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, але перестав діяти з 1 лютого 2020 року — після виходу ВБ з Євросоюзу.
Однак з 31 січня 2020 року введено безвізовий режим в'їзду в Україну для британців, який продовжується щороку, з метою «розвитку і практичної реалізації принципів партнерства» між державами.

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За матеріалами:
suspilne.media
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