Старение населения: к 2035 году каждый пятый украинец может быть пенсионером — Finance.ua

Старение населения: к 2035 году каждый пятый украинец может быть пенсионером Сегодня 22:03

Старение населения: к 2035 году каждый пятый украинец может быть пенсионером, Фото: dialog

Из-за негативных демографических тенденций уже к 2035 году каждый пятый украинец может быть пенсионером.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

По данным ведомства, одной из негативных тенденций является очень низкий уровень рождаемости.

В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,0 на одну женщину, что более чем вдвое ниже, чем показатель, обеспечивающий воспроизводство населения (2,2). Это приводит к деформации половозрастной структуры населения.

«Украина уже входит в число стран с высоким средним возрастом населения: почти 18% населения составляют лица в возрасте 65 лет и старше. Старение населения в стране будет прогрессировать: ожидается, что к 2035 году каждый пятый украинец будет человеком старше 65 лет», — уточняют в Минсоцполитики.

Причины низкой рождаемости

ценностные изменения, связанные с изменением фокуса с количества рождающихся детей на качество их содержания;

экономические факторы (высокий уровень бедности);

сложности в сочетании работы и воспитания детей;

рост вероятности ухудшения здоровья из-за войны (ранения, травмы, стрессы, депрессивные настроения);

разобщение семей из-за мобилизации мужчин и женщин в ряды ВСУ, массового выезда женщин за рубеж.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что после окончания войны Украину ожидает демографический «бум».

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