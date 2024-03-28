Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію, Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що після закінчення війни на Україну очікує демографічний «бум». Під час зустрічі зі студентською спільнотою Сумського державного університету він наголосив, що безпека є найважливішим фактором стимулювання народжуваності.

Про це пише 24 Канал.

«Я думаю, найбільший стимул — це безпека. Що далі з дитиною, що робити, і треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження. Допомогу — так. Але народження, мені здається, тільки в безпеці», — пояснив президент.

Читайте також: Як отримати виплату за всиновлення дитини

Зеленський підкреслив необхідність наявності укриттів у школах та садках, а також розвитку протиповітряної оборони.

«Тобто є те, що загалом повинна робити держава з партнерами, — це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи, і це множити, множити щоденно, і інформувати суспільство про це», — зауважив глава держави.

Він висловив впевненість, що після завершення війни в Україні народжуваність зросте, оскільки люди будуть повертатися і будуть впевнені в майбутньому своєї країни.

Президент також згадав про країни, які впроваджували програми для підвищення народжуваності в умовах зменшення чисельності населення. Він висловив думку, що можливо буде потрібно додаткові програми для стимулювання народжуваності в майбутньому.

Нагадаємо, кожна українська родина має право на отримання допомоги при народженні дитини. Сума фіксована — 41 280 грн. Таку допомогу виплачують незалежно від того, перша, друга чи третя дитина в сім'ї.

Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.