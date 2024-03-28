Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію
Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що після закінчення війни на Україну очікує демографічний «бум». Під час зустрічі зі студентською спільнотою Сумського державного університету він наголосив, що безпека є найважливішим фактором стимулювання народжуваності.
Про це пише 24 Канал.
«Я думаю, найбільший стимул — це безпека. Що далі з дитиною, що робити, і треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження. Допомогу — так. Але народження, мені здається, тільки в безпеці», — пояснив президент.
Читайте також: Як отримати виплату за всиновлення дитини
Зеленський підкреслив необхідність наявності укриттів у школах та садках, а також розвитку протиповітряної оборони.
«Тобто є те, що загалом повинна робити держава з партнерами, — це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи, і це множити, множити щоденно, і інформувати суспільство про це», — зауважив глава держави.
Він висловив впевненість, що після завершення війни в Україні народжуваність зросте, оскільки люди будуть повертатися і будуть впевнені в майбутньому своєї країни.
Читайте також: Гроші на дитину у 2024 році: як держава підтримує сім'ї з новонародженими
Президент також згадав про країни, які впроваджували програми для підвищення народжуваності в умовах зменшення чисельності населення. Він висловив думку, що можливо буде потрібно додаткові програми для стимулювання народжуваності в майбутньому.
Нагадаємо, кожна українська родина має право на отримання допомоги при народженні дитини. Сума фіксована — 41 280 грн. Таку допомогу виплачують незалежно від того, перша, друга чи третя дитина в сім'ї.
Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною