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Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію

Казна та Політика
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Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію
Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію, Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що після закінчення війни на Україну очікує демографічний «бум». Під час зустрічі зі студентською спільнотою Сумського державного університету він наголосив, що безпека є найважливішим фактором стимулювання народжуваності.
Про це пише 24 Канал.
«Я думаю, найбільший стимул — це безпека. Що далі з дитиною, що робити, і треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження. Допомогу — так. Але народження, мені здається, тільки в безпеці», — пояснив президент.

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Зеленський підкреслив необхідність наявності укриттів у школах та садках, а також розвитку протиповітряної оборони.
«Тобто є те, що загалом повинна робити держава з партнерами, — це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи, і це множити, множити щоденно, і інформувати суспільство про це», — зауважив глава держави.
Він висловив впевненість, що після завершення війни в Україні народжуваність зросте, оскільки люди будуть повертатися і будуть впевнені в майбутньому своєї країни.

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Президент також згадав про країни, які впроваджували програми для підвищення народжуваності в умовах зменшення чисельності населення. Він висловив думку, що можливо буде потрібно додаткові програми для стимулювання народжуваності в майбутньому.
Нагадаємо, кожна українська родина має право на отримання допомоги при народженні дитини. Сума фіксована — 41 280 грн. Таку допомогу виплачують незалежно від того, перша, друга чи третя дитина в сім'ї.
Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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