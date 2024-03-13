Майже 400 тис. грн. Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 400 тис. грн. Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини

Казна та Політика
89
Майже 400 тис. грн. Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини
Майже 400 тис. грн. Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини, Фото: freepik
Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис.
Про це свідчить законопроєкт № 11 072 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Читайте також: Гроші на дитину у 2024 році: як держава підтримує сім'ї з новонародженими

«Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Спостерігається щорічна динаміка до зменшення кількості народжених дітей, що має наслідком зменшення сумарного коефіцієнту народжуваності в Україні та скорочення кількості населення. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії», — сказано в пояснювальній записці до документу.

Який розмір допомоги зараз

Розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 гривень незалежно від кількості народжених дітей у сім'ї. Цей розмір не переглядався із 2014 року. По відношенню до долара США ця сума зменшилася майже удвічі.
Одноразово виплачується 10 320 гривень, решта суми — протягом наступних 36 місяців рівними частинами — щомісяця по 860 гривень.

Який розмір виплати пропонують зробити

Законопроєктом передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Читайте також: Як отримати виплату за всиновлення дитини

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній:
  • 150 розмірам прожиткового мінімуму, — на першу дитину (на сьогодні це становитиме 384,5 тис. грн);
  • 100 розмірам прожиткового мінімуму, — на другу дитину (256,3 тис. грн);
  • 50 розмірам прожиткового мінімуму, — на третю і кожну наступну дитину (128,2 тис. грн).
Виплата допомоги здійснюється одноразово у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн) при народженні дитини, решта суми допомоги на першу — третю і кожну наступну дитину виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства юстиції України в нашій державі останні три роки кількість новонароджених суттєво зменшується;
  • у 2020 році народжуваність дітей складала 289 699 дітей, а у 2021 році - 260 502 дітей та в 2022 році - 199 619 дітей (найнижчий показник за останні роки). Збір інформації щодо народжуваності за 2023 рік наразі триває.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.