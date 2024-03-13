Майже 400 тис. грн. Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини — Finance.ua

Майже 400 тис. грн. Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини
Депутати пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис.
Про це свідчить законопроєкт № 11 072 зареєстрований на сайті Верховної Ради.
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«Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Спостерігається щорічна динаміка до зменшення кількості народжених дітей, що має наслідком зменшення сумарного коефіцієнту народжуваності в Україні та скорочення кількості населення. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії», — сказано в пояснювальній записці до документу.
Який розмір допомоги зараз
Розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 гривень незалежно від кількості народжених дітей у сім'ї. Цей розмір не переглядався із 2014 року. По відношенню до долара США ця сума зменшилася майже удвічі.
Одноразово виплачується 10 320 гривень, решта суми — протягом наступних 36 місяців рівними частинами — щомісяця по 860 гривень.
Який розмір виплати пропонують зробити
Законопроєктом передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.
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Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній:
- 150 розмірам прожиткового мінімуму, — на першу дитину (на сьогодні це становитиме 384,5 тис. грн);
- 100 розмірам прожиткового мінімуму, — на другу дитину (256,3 тис. грн);
- 50 розмірам прожиткового мінімуму, — на третю і кожну наступну дитину (128,2 тис. грн).
Виплата допомоги здійснюється одноразово у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн) при народженні дитини, решта суми допомоги на першу — третю і кожну наступну дитину виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
Довідка Finance.ua:
- за даними Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства юстиції України в нашій державі останні три роки кількість новонароджених суттєво зменшується;
- у 2020 році народжуваність дітей складала 289 699 дітей, а у 2021 році - 260 502 дітей та в 2022 році - 199 619 дітей (найнижчий показник за останні роки). Збір інформації щодо народжуваності за 2023 рік наразі триває.
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