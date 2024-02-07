Скільки держава платитиме при народженні дитини у 2024 році — Finance.ua

Скільки держава платитиме при народженні дитини у 2024 році Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Скільки держава платитиме при народженні дитини у 2024 році

Кожна українська родина має право на отримання допомоги при народженні дитини. Сума фіксована — 41 280 грн. Таку допомогу виплачують незалежно від того, перша, друга чи третя дитина в сім'ї.

Скільки виплачують кожного місяця

Відразу після народження дитини сім'ї виплачують 10 320 грн. Далі впродовж трьох років щомісячна виплата становить 860 грн.

Чи планують збільшити виплати

Рішення щодо цього розміру допомоги було ухвалене ще в 2014 році. Ця сума також не залежить від прожиткового мінімуму. Тобто змінити її може лише окреме рішення влади.

Уряд чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у 2021 році підготував законопроєкт, яким пропонувалося збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. До того ж з 2023 року проводити індексацію.

Читайте також Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей

Паралельно з цим нардепи від «Слуги народу» в тому ж таки 2021 році підготували альтернативний законопроєкт, яким пропонували при народженні першої дитини виплачувати 50 тис. грн, другої - 100 тис. грн, третьої та кожної наступної - 150 тис. грн.

Та цього не сталося. Лишається чекати, що це питання знову винесуть на порядок денний, враховуючи нинішні демографічні проблеми в Україні.

Довідка Finance.ua:

у 2023 році в Україні народилось 187 387 дітей , повідомляв раніше Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, зокрема, у 2021 році народилось 273 772 немовляти;

, повідомляв раніше Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, зокрема, у 2021 році народилось 273 772 немовляти; найбільший спад народжуваності у 2023 році, не враховуючи тимчасово окуповані території та території бойових дій, зафіксовано у Києві - 19 979 малюків, що на 33% менше, ніж у 2021 році;



водночас у столиці все одно народжується найбільше дітей. На другому місці Львівщина (16 638 новонароджених) та Дніпропетровщина (14 433).



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.