Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей — Finance.ua
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Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей

Особисті фінанси
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Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей
Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей
Згідно з показниками бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум становить:
  • на дітей до 6 років — 2 563 гривні,
  • на дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень,
  • працездатні особи — 3 028 гривень,
  • особи, що втра­тили праце­здат­ність — 2 361 гривню.
До речі, у 2023 році загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 589 гривень. У 2024 році він виріс на 331 гривню.

Як рахують розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:
  • на одну дитину — ¼ від доходу;
  • на двох — 1/3 від доходу;
  • на трьох і більше — ½ від доходу.
Однак суд ще враховує стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів, права власності (нерухомість, автомобіль тощо) та витрати/доходи платника.

Розмір аліментів у 2024 році

За розрахунками, гарантований розмір аліментів для дітей становитиме у 2024 році:
  • до 6 років — не менше 1 281,5 гривні,
  • від 6 до 18 років — не менше 1 598 гривень.

Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого

Гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.
Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:
  • до 6 років — 25 630 гривень,
  • від 6 до 18 років — 31 960 гривень.

Що буде, якщо не сплачувати аліменти

Якщо матір або батько, які сплачують аліменти, вчасно не виплачуватимуть суму, то заборгованість буде з урахуванням індексу інфляції та 3%-річних від суми боргу.
Покарання за несплату аліментів:
  • цивільна відповідальність,
  • адміністративна відповідальність (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання),
  • кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).
Також особі обмежений виїзд за кордон, якщо аліменти не сплачуються понад 6 місяців. Керування автомобілем теж обмежується. Втім тут є певні нюанси:
  1. Якщо ваш транспортний засіб — основне джерело доходу платника. Тоді на керування автомобілем дають дозвіл.
  2. Є інвалідність І чи II групи, або ж допомагає такій особі.
  3. Військова служба.
  4. Є відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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