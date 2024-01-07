Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей — Finance.ua

Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей

Згідно з показниками бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум становить:

на дітей до 6 років — 2 563 гривні,

на дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень,

працездатні особи — 3 028 гривень,

особи, що втра­тили праце­здат­ність — 2 361 гривню.

До речі, у 2023 році загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 589 гривень. У 2024 році він виріс на 331 гривню.

Як рахують розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

на одну дитину — ¼ від доходу;

на двох — 1/3 від доходу;

на трьох і більше — ½ від доходу.

Однак суд ще враховує стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів, права власності (нерухомість, автомобіль тощо) та витрати/доходи платника.

Розмір аліментів у 2024 році

За розрахунками, гарантований розмір аліментів для дітей становитиме у 2024 році:

до 6 років — не менше 1 281,5 гривні,

від 6 до 18 років — не менше 1 598 гривень.

Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого

Гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

до 6 років — 25 630 гривень,

від 6 до 18 років — 31 960 гривень.

Що буде, якщо не сплачувати аліменти

Якщо матір або батько, які сплачують аліменти, вчасно не виплачуватимуть суму, то заборгованість буде з урахуванням індексу інфляції та 3%-річних від суми боргу.

Покарання за несплату аліментів:

цивільна відповідальність,

адміністративна відповідальність (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання),

кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Також особі обмежений виїзд за кордон, якщо аліменти не сплачуються понад 6 місяців. Керування автомобілем теж обмежується. Втім тут є певні нюанси:

Якщо ваш транспортний засіб — основне джерело доходу платника. Тоді на керування автомобілем дають дозвіл. Є інвалідність І чи II групи, або ж допомагає такій особі. Військова служба. Є відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

Телеканал 24 За матеріалами:

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