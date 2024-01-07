Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей — Finance.ua

Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей
Згідно з показниками бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум становить:
- на дітей до 6 років — 2 563 гривні,
- на дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень,
- працездатні особи — 3 028 гривень,
- особи, що втратили працездатність — 2 361 гривню.
До речі, у 2023 році загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 589 гривень. У 2024 році він виріс на 331 гривню.
Як рахують розмір аліментів
З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:
- на одну дитину — ¼ від доходу;
- на двох — 1/3 від доходу;
- на трьох і більше — ½ від доходу.
Однак суд ще враховує стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів, права власності (нерухомість, автомобіль тощо) та витрати/доходи платника.
Розмір аліментів у 2024 році
За розрахунками, гарантований розмір аліментів для дітей становитиме у 2024 році:
- до 6 років — не менше 1 281,5 гривні,
- від 6 до 18 років — не менше 1 598 гривень.
Чим відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого
Гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.
Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:
- до 6 років — 25 630 гривень,
- від 6 до 18 років — 31 960 гривень.
Що буде, якщо не сплачувати аліменти
Якщо матір або батько, які сплачують аліменти, вчасно не виплачуватимуть суму, то заборгованість буде з урахуванням індексу інфляції та 3%-річних від суми боргу.
Покарання за несплату аліментів:
- цивільна відповідальність,
- адміністративна відповідальність (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання),
- кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).
Також особі обмежений виїзд за кордон, якщо аліменти не сплачуються понад 6 місяців. Керування автомобілем теж обмежується. Втім тут є певні нюанси:
- Якщо ваш транспортний засіб — основне джерело доходу платника. Тоді на керування автомобілем дають дозвіл.
- Є інвалідність І чи II групи, або ж допомагає такій особі.
- Військова служба.
- Є відстрочення сплати заборгованості за аліментами.
Кредит онлайн на картку
Поділитися новиною