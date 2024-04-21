Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ — Finance.ua
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Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ

Казна та Політика
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Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ
Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2024 році почнуть повертатися українські біженці. Проте повернення буде повільним.
Про це йдеться у звіті World Economic Outlook (квітень 2024 року).
Згідно з розрахунками МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб.
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У 2022 році воно скоротилося до 35,0 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2024 рік — 33,4 млн осіб;
  • 2025 рік — 34,3 млн осіб;
  • 2026 рік — 35,1 млн осіб;
  • 2027 рік — 35,8 млн осіб;
  • 2028 рік — 36,0 млн осіб.

Довідка Finance.ua:

  • українські банкіри стверджують, що дедалі більше українських біженців економічно інтегруються в ЄС, і дедалі менше українців зберігають міцний зв’язок із Батьківщиною. Втричі збільшилась чисельність працевлаштованих за кордоном — з 12% до 31%. І зменшилась кількість тих, хто працює дистанційно, — з 18% до 12%;
  • кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком;
  • Мінсоцполітики прогнозує, що населення України може скоротитися до 28,9 мільйона до 2041 року і до 25,2 мільйона до 2051 року через демографічні виклики та загрози, згідно з даними Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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