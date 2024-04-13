Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером — Finance.ua

Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером Сьогодні 22:03

Старіння населення: до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером, Фото: dialog

Через негативні демографічні тенденції вже до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

За даними відомства, однією з негативних тенденцій є надзвичайно низький рівень народжуваності.

Наразі сумарний коефіцієнт народжуваності становить 1,0 на одну жінку, що більш ніж удвічі нижче, ніж показник, який забезпечує відтворення населення (2,2). Це призводить до деформації статево-вікової структури населення.

«Україна вже входить до числа країн з високим середнім віком населення: майже 18% населення становлять особи віком 65 років і старше. Старіння населення в країні прогресуватиме: очікується, що до 2035 року кожен п’ятий українець буде особою у віці понад 65 років», — уточнюють у Мінсоцполітики.

Причини низькою народжуваності

ціннісні зміни, пов’язані зі зміною фокусу з кількості дітей, що народжуються, на якість їх утримання;

економічні чинники (високий рівень бідності);

складності у поєднанні роботи та виховання дітей;

зростання ймовірності погіршення здоров’я через війну (поранення, травми, стреси, депресивні настрої);

роз'єднання сімей через мобілізацію чоловіків та жінок до лав ЗСУ, масовий виїзд жінок за кордон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що після закінчення війни на Україну очікує демографічний «бум».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.