«Укрпочта» перенесла запуск нового мобильного приложения — Finance.ua
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«Укрпочта» перенесла запуск нового мобильного приложения

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«Укрпочта» перенесла запуск нового мобильного приложения
«Укрпочта» перенесла запуск нового мобильного приложения
АО «Укрпочта» запустит новое мобильное приложение для клиентов во втором квартале 2025 года.
Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации SMIDA.
«Относительно планов на второй квартал 2025 года — компания планирует запустить новое мобильное приложение для клиентов (…), где теперь автоматически будут подгружаться посылки, платежи и другие услуги», — говорится в сообщении.
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Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский анонсировал планы запуска приложения на ноябрь 2024 года.
Смилянский также рассказал, что мобильное приложение, которое «Укрпочта» использует для информирования клиентов сейчас, уже устарело, и назрела необходимость его усовершенствовать. В частности, его трек требует ввода данных вручную. В новом приложении они будут «залетать» автоматически, как только к клиенту будет направляться посылка, будут приходить push-уведомления.
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В новом приложении можно будет перенаправить посылку на другое отделение, оплатить ее, видеть все этапы пути ее доставки.
Смилянский подчеркнул, что новое мобильное приложение — это собственная разработка IT-департамента «Укрпочты». В 2024 году оно проходило тестирование с помощью 22 тыс. работников компании.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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