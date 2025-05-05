Гендиректор «Укрпочты» раскрыл свою зарплату — Finance.ua

Гендиректор «Укрпочты» раскрыл свою зарплату Сегодня 13:30 — Личные финансы

Гендиректор «Укрпочты» раскрыл свою зарплату

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский обнародовал информацию о своей заработной плате в 2024 году. Он является налоговым резидентом США и помимо украинских налогов уплачивает налоги и в американский бюджет.

Об этом Смилянский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам руководителя компании, его совокупная заработная плата вместе с доплатой 15% за работу с государственной тайной составила 11,72 млн грн до налогообложения, или в среднем 970 тыс грн в месяц. При этом с 2022 года Смилянский не получал никаких премий, несмотря на предусмотренную контрактом возможность. Это было его собственное решение.

Из указанной суммы было уплачено 2,4 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора в Украине, а также около 2,1 млн грн налогов в США. Таким образом, фактический доход после налогообложения составил почти 6,93 млн грн, или 577 тыс. грн в месяц. В долларовом эквиваленте, по текущему курсу, это примерно $166,9 тыс. в год после налогов.

«Это меньше более чем на 30−40% даже средней (не говоря уже о более высокой) зарплаты по опросу EY — Boyden, которую получают CEO компаний в Украине в 2024 году с оборотом более 8 миллиардов гривен (в Укрпочте — 13 миллиардов)», — подчеркнул глава «Укрпочты», добавив, что в период работы в Boston Consulting Group его доход был выше.

Кроме того, Смилянский привел пример, что даже в случае полного отказа от зарплаты, каждому из 30 тысяч работников «Укрпочты» это позволило бы увеличить заработную плату всего лишь на 25−32 грн в месяц.

Он также сообщил, что средняя зарплата производственного персонала компании за время его руководства выросла в 7 раз — с примерно 2200 грн в 2016 году до существенно более высокого уровня.

Смилянский подчеркнул, что все его благотворительные взносы на нужды ВСУ, образования и здравоохранения осуществляются дополнительно к налогам и не подлежат публичной огласке.

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