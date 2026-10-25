«єВідновлення»: можно ли получить компенсацию за несколько разрушенных квартир или домов

Как получить компенсацию за несколько разрушенных объектов недвижимости по программе «єВідновлення»

Компенсацию по программе «єВідновлення» можно получить отдельно за каждый уничтоженный объект недвижимого имущества. Для этого нужно подать отдельные сообщения об уничтоженном имуществе и заявлениях на выплату каждому объекту.

Об этом сообщили специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Как подать заявку на компенсацию

Специалисты отмечают, что украинское законодательство не ограничивает количество разрушенных объектов недвижимости, за которые один человек имеет право получить компенсацию по программе «єВідновлення».

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Чтобы получить жилищные сертификаты, владельцу необходимо подать отдельное информационное сообщение и отдельное заявление о выплате на каждую квартиру или дом:

Сначала необходимо сообщить об уничтоженном имуществе . Это можно сделать в приложении «Дія» в разделе «єВідновлення», на портале «Діяе», в ЦПАУ или через нотариуса. Информационное сообщение подают отдельно по каждой квартире или дому.

. Это можно сделать в приложении «Дія» в разделе «єВідновлення», на портале «Діяе», в ЦПАУ или через нотариуса. Информационное сообщение подают отдельно по каждой квартире или дому. После этого необходимо оформить заявление на выплату компенсации. Ее также можно подать через приложение «Дія» в разделе «єВідновлення», портал «Дія», ЦПАУ или нотариуса. Если человек потерял несколько объектов недвижимости, заявление оформляется на каждый из них отдельно.

После подачи заявления местная комиссия проводит обследование уничтоженного жилья. По его результатам составляют акт и рассчитывают сумму компенсации отдельно для каждой квартиры или дома.

Далее комиссия принимает решение о предоставлении компенсации. Его утверждает местный совет или военная администрация, а информацию вносят в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Затем владелец получает электронные жилищные сертификаты на каждый разрушенный объект. Он действует в течение пяти лет со дня получения.

Как использовать жилищные сертификаты

Если вы получили несколько сертификатов, можно использовать их отдельно и приобрести несколько отдельных квартир или объединить сертификаты для приобретения одного объекта недвижимости.

Перед покупкой жилья владельцу нужно забронировать денежные средства по жилищному сертификату. После бронирования деньги доступны в течение 30 календарных дней. За это время необходимо заключить договор купли-продажи.

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Если не успеть завершить сделку, бронирование автоматически отменяется и деньги нужно будет бронировать повторно.

Специалисты отмечают, что перед заключением договора купли-продажи владелец должен зарегистрировать прекращение права собственности на уничтоженные объекты недвижимости.

В то же время рекомендуется не делать этого раньше времени. Лучше всего непосредственно перед основной сделкой.

Какую площадь жилья компенсирует государство

При расчете компенсации действуют ограничения по площади уничтоженного недвижимого имущества:

до 150 кв. м — для квартиры;

до 200 кв. м — для частного (усадебного), садового или дачного дома.

К примеру, если площадь разрушенного дома составляла 250 кв. м, компенсацию рассчитают в пределах 200 кв. м.

Эти ограничения применяются отдельно к каждому объекту недвижимости. Если человек потерял два дома, лимит в 200 кв. м будет высчитываться для каждого из них вне зависимости от площади другого.