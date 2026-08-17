Как оформить компенсацию єВідновлення через ЦПАУ Сегодня 17:04

Разрушенное жилье из-за войны

Если жилье повреждено из-за войны, подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення можно не только через «Дію». Для тех, кто не имеет технической возможности использовать приложение или хочет оформить все лично, доступен ЦПАУ. Причем обратиться можно в любой центр независимо от места регистрации или расположения поврежденного жилья.

Об этом сообщает Центр предоставления административных услуг Чертковского городского совета.

Что проверить до похода в ЦПАУ

Перед подачей заявления следует убедиться, что все необходимые условия выполнены.

Право собственности. Компенсация предусмотрена для владельцев частного жилья — квартир, домов, комнат и других жилых помещений. Коммунальное или государственное жилье под программу не подпадает.

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Данные в реестре. Право собственности должно быть внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если есть только бумажный документ о праве собственности, выданный до 2013 года, сначала его нужно зарегистрировать в электронном реестре.

Фото повреждений. Заранее сделайте четкие фотографии поврежденного жилья — как снаружи, так и внутри.

Какие документы подготовить

Если у жилья есть несколько собственников, с 2026 года действует упрощенная процедура: заявление может подать один из совладельцев. В то же время следует подтвердить, что другие совладельцы проинформированы о подаче заявления. Для этого может потребоваться заказное письмо с описанием вложения или нотариальное согласие.

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Если документы подает представитель владельца, нужна нотариальная доверенность с четко указанными полномочиями на подачу заявления в рамках программы «єВідновлення».

Отдельно следует позаботиться о банковском счете. Нужно открыть карту «єВідновлення» в одном из банков-партнеров программы и специальный счет. Перед визитом в ЦПАУ желательно получить в банке справку с реквизитами IBAN.

Как подать заявление через ЦПАУ

1. Запишитесь на прием. Обратиться можно в любой ЦПАУ Украины, воспользовавшись электронной очередью.

2. Подготовьте документы. Администратору нужно предоставить:

паспорт;

ИНН;

документы, подтверждающие право собственности;

реквизиты счета «єВідновлення» (IBAN);

доверенность или подтверждение сообщения совладельцев — если нужно;

документы, подтверждающие приоритетное право на компенсацию, при наличии.

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3. Подайте сообщение о повреждении. Если его ранее не оформляли через «Дію», администратор ЦПАУ внесет необходимые данные со слов заявителя.

4. Оформите заявление о компенсации. Сотрудник ЦПАУ сформирует электронное заявление. Перед подписанием внимательно проверьте все данные, особенно адрес и площадь жилья. Затем подпишите бумажный экземпляр заявления.

Что происходит после подачи

После регистрации заявления его рассмотрением занимается соответствующая комиссия. В течение 30 дней с заявителем следует связаться, чтобы согласовать дату обследования жилья. По его результатам составляется акт.

Результат рассмотрения можно узнать через ЦПАУ или получить ответное сообщение на электронную почту.

Если компенсацию согласуют, средства на восстановление поврежденного жилья поступят на карту «єВідновлення».

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