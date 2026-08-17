Из Испании экстрадирован государственный регистратор, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Из Испании в Украину экстрадировали государственного регистратора, который с 2022 года скрывается от следствия.

Его подозревают в незаконном переоформлении квартиры, которая после смерти владельца должна была перейти в собственность территориальной общины Запорожья.

По данным следствия, в мае 2021 года регистратор, действуя с целью получения неправомерной выгоды, использовал поддельное решение суда и зарегистрировал право собственности на трехкомнатную квартиру на местную жительницу.

Владелец квартиры умер и не имел наследников. По закону недвижимость должна была перейти общине как выморочное наследство и пополнить жилищный фонд города.

Право собственности на нее получила женщина, которая назвалась сожительницей умершего.

В результате этих действий территориальной общине нанесено почти 1 млн грн ущерба.

В сентябре 2022 года при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожья государственному регистратору заочно объявлено подозрение по ч. 3 ст. 365−2 УК Украины. После этого он был объявлен в международный розыск.

10 августа 2026 года подозреваемого передали украинской стороне в пункте пропуска «Краковец — Корчова». 12 августа суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без определения залога.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожья досудебное расследование осуществляют следственные полиции Запорожской области.

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