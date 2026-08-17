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Из Испании экстрадирован государственный регистратор, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями

Казна и Политика
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Из Испании в Украину экстрадировали государственного регистратора, который с 2022 года скрывается от следствия.
Его подозревают в незаконном переоформлении квартиры, которая после смерти владельца должна была перейти в собственность территориальной общины Запорожья.
По данным следствия, в мае 2021 года регистратор, действуя с целью получения неправомерной выгоды, использовал поддельное решение суда и зарегистрировал право собственности на трехкомнатную квартиру на местную жительницу.
Владелец квартиры умер и не имел наследников. По закону недвижимость должна была перейти общине как выморочное наследство и пополнить жилищный фонд города.
Право собственности на нее получила женщина, которая назвалась сожительницей умершего.
В результате этих действий территориальной общине нанесено почти 1 млн грн ущерба.
В сентябре 2022 года при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожья государственному регистратору заочно объявлено подозрение по ч. 3 ст. 365−2 УК Украины. После этого он был объявлен в международный розыск.
10 августа 2026 года подозреваемого передали украинской стороне в пункте пропуска «Краковец — Корчова». 12 августа суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без определения залога.
При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожья досудебное расследование осуществляют следственные полиции Запорожской области.
По материалам:
Finance.ua
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