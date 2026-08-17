Возобновлено строительство трассы между Днепром и Киевом: детали (фото) Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Возобновлено строительство трассы между Днепром и Киевом: детали (фото)

Продолжаем строительство одного из ключевых маршрутов между Днепром и Киевом — дороги Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка.

В Днепропетровской области работы ведутся на участке протяженностью 29,5 км, пишет Агентство восстановления.

Сейчас дорожники укладывают средний слой асфальтобетонного покрытия, обустраивают дренаж и водоотвод, земляное полотно и дорожную одежду.

Параллельно производятся работы на искусственных сооружениях и идет перенос инженерных коммуникаций.

В строительстве привлечены:

более 350 единиц техники;

около 600 работников.

Н-31 имеет важное значение для сообщения Днепра с Киевом и центральными регионами Украины, а в условиях полномасштабной войны — для гуманитарной и военной логистики.

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Строительство было приостановлено после начала полномасштабного вторжения и возобновлено весной 2026 года.

Что там будет

На новой дороге будут четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Она пройдет в обход Лобойковки, Петриковки, Могилева, Китайгорода, Царичанки и Ляшковки. До конца года планируем открыть движение по первому завершенному участку.

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