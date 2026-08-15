Инфляция в Украине вырастет до 10%: прогноз НБУ на 2026−2028 годы Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Инфляция вернется к 5% в 2028 году

Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в Украине до 10% в 2026 году, тогда как реальный ВВП вырастет только на 1,8%. В то же время дефицит бюджета без учета грантов может достигнуть около 35% ВВП, а объем международной поддержки — $87 млрд.

Об этом свидетельствует июльский Инфляционный отчет Национального банка.

Инфляция вернется к 5% в 2028 году

По прогнозу НБУ, потребительская инфляция в 2026 году ускорится до 10%. В 2027 году она снизится до 6,9%, а в 2028 году вернется к целевому показателю в 5%.

Стремительное расширение бюджетных стимулов, дальнейший рост расходов предприятий на оплату труда, а также вторичные эффекты от удорожания топлива и ослабления гривны в предыдущие периоды приведут к усилению ценового давления.

В 2027 году снижению инфляции будут способствовать постепенная фискальная консолидация, ослабление давления на рынке труда, ожидаемое увеличение урожаев и улучшение ситуации в энергетике по мере снижения рисков безопасности.

Проактивная монетарная политика НБУ будет иметь большое влияние как на сдерживание инфляции в 2026 году, так и на ее замедление в последующие годы.

В июле НБУ повысил учетную ставку с 15% до 15,5%. Текущий прогноз предусматривает возможность дальнейшего повышения до 16% в 2026 году и возвращения к циклу смягчения процентной политики во II квартале 2027 года.

Экономика вырастет на 1,8%

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика Украины вырастет на 1,8%. Обстрелы предприятий и логистической инфраструктуры будут существенно ограничивать внутреннее производство и сдерживать инвестиционную активность.

В то же время экономику поддержат масштабные бюджетные расходы, в частности, направление значительной части средств программы Ukraine Support Loan на локализацию производства вооружения в Украине. Дополнительный импульс экономическому росту обеспечит постепенное увеличение урожая.

В 2027—2028 годах НБУ ожидает ускорения роста реального ВВП до 2,8−3% в год.

Каким будет дефицит бюджета

Дефицит государственного бюджета без учета грантов в 2026 году может составить около 35% ВВП. В то же время, объем международной поддержки ожидается на уровне $87 млрд.

Локализация оборонного производства изменит экономические процессы

Поддержка локализации оборонного производства международными партнерами существенно изменяет условия экономического роста и функционирования валютного рынка.

Ожидается, что значительная часть средств по оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan, которая будет поступать в специальный фонд государственного бюджета, будет направляться на локализацию производства вооружения в Украине.

Ранее международные партнеры в основном закупали оружие для Украины за границей. Изменение этого подхода стало одним из факторов пересмотра прогноза НБУ.

Во-первых, ожидается увеличение внутреннего производства. Это положительно повлияет на экономику напрямую, а также через поддержку смежных отраслей и устойчивого потребительского спроса.

Во-вторых, локализация оборонного производства усилит давление на цены из-за стимулирования спроса и экономической активности в условиях расширения бюджетных стимулов.

В третьих, с увеличением финансирования локализации оборонного производства будет усиливаться посредническая роль НБУ на валютном рынке. Это необходимо для компенсации структурного дефицита иностранной валюты в частном секторе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.